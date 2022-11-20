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  4. MHP'yi yıkan ölüm haberi! Manisa İl Başkanı Murat Öner hayatını kaybetti

MHP'yi yıkan ölüm haberi! Manisa İl Başkanı Murat Öner hayatını kaybetti

20.11.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'yi kahreden ölüm haberi Manisa'dan geldi. İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Öner, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öner'in ölüm haberini duyanlar hastaneye koştu, siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

MHP'yi yıkan ölüm haberi! Manisa İl Başkanı Murat Öner hayatını kaybetti

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'den acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.

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Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

(AA)

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Manisa Murat Öner MHP

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