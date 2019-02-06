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MHP yönetiminden Taban’a destek ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

MHP yönetiminden Taban’a destek ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart mahalli idareler seçimleriyle birlikte 9 Şubat’ta MHP’nin kuruluşunun 50’nci yılı programları görüşüldü.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun, “Bugün İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’ı ziyarete geldik. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Malumunuz 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde bizim de Cumhur İttifakı adayı olarak kabul ettiğimiz Alper Taban Beye desteklerimizi iletmek için buradayız. Bizlere ne zaman nerede ihtiyacı olursa biz her zaman yanındayız. İnşallah Cumhur ittifakı bu seçimlerde başarıyla seçimlerden çıkacaktır. Buna inancımız tamdır. Kendisine ve Cumhur ittifakına başarılar diliyoruz” dedi.
Cumartesi günü düzenleyecekleri programa ilişkin de konuşan Torun, “Ayrıca 9 Şubat 2019 Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuruluşunun 50’nci yılı. Bizler de ilçe teşkilatı olarak 50’nci yılımızı kutlamak adına Cumartesi günü ikindi namazıyla birlikte başlayacak olan bir program tertip ettik. Ziyaretimizin bir sebebi de programa Cumhur ittifakı adayımızı davet etmekti” ifadelerinde bulundu.
Belediye Başkanı Alper Taban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Milliyetçi Hareket Partimizin İlçe Başkanı ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyaretle bizleri onurlandırdılar. Şeref duyduk. Bizler de aday adaylığımız adaylık sürecine dönüştüğünde ilçe teşkilatımızla birlikte Milliyetçi Hareket Partimizi ziyaret ettik. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizi en güzel şekilde, layıkıyla karşıladılar. İstişarelerde bulunduk. Bugün yine bir kez daha buraya gelerek bizleri tekrar onurlandırdılar. İnşallah Cumhur İttifakı Allah’ın izniyle, milletimizin teveccühüyle hiç şüpheniz olmasın yine bu seçimin galibi olacaktır. Bu kadrolar yine hizmet etmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devlet Bahçeli’nin mutabakatıyla tabanda da bu birliktelik devam ediyor. Ben önümüzdeki seçimlerin de olgunluk içerisinde geçeceğini düşünüyorum. Çıkan sonuç başımızın tacıdır. Milletimiz takdir edecektir. Milletimiz sandıkta kimi uygun görürse emaneti ona verecektir” diye konuştu.
Ziyaret sonunda MHP’li yöneticiler Başkan Taban’a çiçek takdiminde bulundu.

MHP yönetiminden Taban’a destek ziyareti

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