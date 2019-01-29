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MHP Yozgat Seçim İletişim Merkezi açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:33 | Son Güncelleme

MHP Yozgat Seçim İletişim Merkezi açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat'ta belediye başkan adaylarını tanıttı ve seçim iletişim merkezini açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aday tanıtımında bir konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, memleketin durumunu herkesin çok iyi bildiğini söyledi.

İletişim imkanlarının arttığına dikkati çeken Bülbül, şunları belirtti:

"Bugün iletişim şartlarını göz önüne aldığımızda en ücra köyümüzdeki vatandaşımız bile eğer vicdanlıysa merhametliyse içinde bir nebze Allah korkusu varsa, bir nebze olsun bir vatan sevgisi varsa Türkiye'de neyin ne olduğunun çok iyi farkında. Mesele bu iradenin sandığa doğru bir şekilde yansımasıdır."

Bülbül, 31 Mart'ın bu işin hakkıyla sağlandığı bir gün olmasını dileyerek, "Milletimizin tamamıyla itimat göstererek, güvenerek oy verdiği ve tercih ettiği bir durumda Allah bize bu memlekete hizmet etme imkanı tanısın diyorum. Yozgat'ın, belediye başkan adaylarımızı 31 Mart'ta sonuna kadar destekleyeceğine inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi.

MHP milletvekilleri Cemal Enginyurt, İbrahim Ethem Sedef ve Ramazan Kaşlı'nın da katıldığı etkinlikte belediye başkan adayları tanıtıldı, Cumhuriyet Meydanı yakınındaki seçim iletişim merkezinin açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP seçim iletişim merkezi Yozgat

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