MHP’de 14 ilçe adayı daha belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 8 ilin toplam 14 ilçesi ve 18 beldesinin daha belli olan belediye başkan adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu kapsamda Burdur, Bilecik, Bingöl, Elazığ, Giresun, Isparta, Kırklareli ve Yozgat illerinin toplam 14 ilçesinde daha MHP’nin belediye başkan adayları belli oldu. Ayrıca 18 beldenin de adaylarının isimleri açıklandı.

