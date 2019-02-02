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MHP'de 50. yıl dönümü hazırlıkları

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

Genel merkez binası, Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları ile "Bir ülkünün peşinde 50 yıl" ve "Vazgeçilmez yeminle 50 yıl" ifadelerinin yer aldığı afiş ve bayraklarla süslendi

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla genel merkez binası bayraklarla donatıldı.

Ankara'nın Balgat semtinde bulunan parti binasına, Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları ile "Bir ülkünün peşinde 50 yıl" ve "Vazgeçilmez yeminle 50 yıl" ifadelerinin yer aldığı dev afişlerle Türk ve MHP bayrakları asıldı.

Partinin 50. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 9 Şubat Cumartesi akşamı, genel merkez önünde ışık gösterileri yapılacak.

Genel merkez binasının üzerinde yer alan helikopter pistine gök tarayıcısı ışıklar yerleştirilirken, bina yüzeyine 50. yıl logosu sinevizyon cihazlarıyla yansıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
50. kuruluş yıl dönümü MHP

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