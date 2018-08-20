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MHP'de bayramlaşma, ikinci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla MHP'de siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma, 22 Ağustos Çarşamba günü yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisinde (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşmanın 22 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP'de bayramlaşma töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 22 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Genel Merkez'deki tören salonunda yapılacak.

Partiler arası bayramlaşma kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı Nevin Taşlıçay ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım'dan oluşan heyet, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren Genel Merkez'de diğer siyasi partilerin heyetlerini kabul edecek.

Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan heyet ise aynı gün saat 09.00'dan itibaren diğer partileri ziyaret edecek.

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Devlet Bahçeli kurban bayramı MHP Milliyetçi Hareket Partisi siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma

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