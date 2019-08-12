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MHP’de bayramlaşma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.MHP Diyarbakır Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
MHP Diyarbakır Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutladığını söyledi. Kayaalp, "Türkiye ve dünyada Müslümanların içinde bulunduğu baskıların ve zulümlerin son bulmasını diliyorum. İçeride ve dışarıda Müslümanlar arasında olan fitne fesadın son bulmasını diliyorum. Bayramın milletimize ve Diyarbakırlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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