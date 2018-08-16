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MHP'de rota yerel seçimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

MHP Kurban Bayramı'ndan hemen sonra yerel seçimlere girecek adayları belirleme çalışmalarını başlatacak - Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek parti yönetimince, seçimin az farkla kaybedildiği, çok adayın bulunduğu yerler ile son seçimde aday olan ve bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu - MHP yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak ve ortak aday çıkarmayacak

ESİN IŞIK- Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşan MHP, Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmalarına start verecek.

Edinilen bilgiye göre, MHP, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçim için henüz resmi bir çalışma başlatmamış olsa da teşkilat ve adaylar bazında çalışmalarını sürdürüyor.

Bir önceki yerel seçimden yaklaşık 1 buçuk yıl önce adaylarını belirleyen ve alana indiren MHP, bu seçimde de ilk olarak aday belirleme çalışmalarına yoğunlaştı.

Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendiren MHP, seçimin az oyla kaybedildiği, çok adayın olduğu yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu.

MHP'de, aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi "karne" niteliğindeki raporlar etkili olacak.

Partide, bu raporları incelemek için oluşturulan ve çalışmalarını hızlandıran heyet, hazırladığı raporları belli aralıklarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuyor.

Parti yetkilileri, raporların büyük çoğunluğunda taahhütlerin yerine getirildiğinin görüldüğünü ifade ederek bunun, aday olması halinde mevcut belediye başkanı için avantaj olduğuna dikkati çekiyor.

-Parti bayramda da çalışacak

MHP, adaylarla ilgili teşkilat ve Genel Merkez yoklamasının yanı sıra kamuoyu yoklamaları da yaptıracak.

Kurban Bayramı'nda da yerel seçime hazırlık çalışmalarına devam edecek parti, bayramın ardından seçim için start verecek.

-Yerel seçimde ittifak yapılmayacak

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, seçmenin karşısına AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile çıkan MHP, yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak.

Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP, seçimde AK Parti ile sadece "gönül ittifakı" yapacak ve ortak aday çıkarmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hazırlık MHP yerel seçim

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