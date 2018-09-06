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MHP'de yeni görev dağılımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

MHP'de İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı, Kadir Şekerci ise Genel Sekreter Yardımcısı oldu

ANKARA (AA) - MHP'de İsmail Faruk Aksu ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcılığı, Kadir Şekerci ise Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Başkanlık Divanı üyeleri arasında bazı görev değişiklikleri yapıldı.

İstifa eden Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan boşalan koltuğa Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu getirildi.

TBMM Başkan Vekili olarak seçilen, Siyasi İşler, Parlamento Ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın yerine, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'yu görevlendiren Bahçeli, Vahapoğlu'nun yürüttüğü Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ise MYK üyesi Kadir Şekerci'ye verdi.

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Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)
İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)
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