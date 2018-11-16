MHP'de yerel seçim hazırlıkları

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 9 ilçe belediye başkanı adayının daha ismi açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 9 belediye başkan adayının ismi belirlendi.

Buna göre, yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şunlar:

"- Mersin'in Tarsus ilçesi belediye başkan adayı Şevket Can,

- Mersin'in Anamur ilçesi belediye başkan adayı Hidayet Kılınç,

- Mersin'in Erdemli ilçesi belediye başkan adayı Mükerrem Tollu,

- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi belediye başkan adayı M. Sait Kılıç,

- Adana'nın Ceyhan ilçesi belediye başkan adayı Mustafa Bayar,

- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi belediye başkan adayı İsmail Bildik,

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak,

- Şanlıurfa'nın Harran ilçesi belediye başkan adayı Mahmut Özyavuz,

- Manisa'nın Salihli ilçesi belediye başkan adayı Zeki Kayda.

