MHP’den Akşener’e sert cevap

"Genel Başkanımız için ’Çok ilginç bir savrulma içinde. Dün bebek katili dediği bugün Öcalan oldu. Sanırım yakında tırnak içinde ‘Sayın Öcalan’ diyecekler.’ Bu savrulmanın MHP’ye oy veren her seçmen açısından değerlendirileceğine inanıyorum." şeklinde açıklamada bulunan hanımefendiye söyleyecek söz, verilecek akıl kalmamıştır. Siyasetin bunca ciddi gündemi dururken elinde cımbızla gezen hanımefendi, bula bula bunu mu bulmuştur?" diyen Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, diyen atalarımıza rahmet olsun.

PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye Kürt siyasi hareketinin temsilcisi diyeceksin, Apo’nun heykelini dikmeye, devlete meydan okumaya kalkan Demirtaş’a özgürlük diye gezeceksin, deve kuşu gibi başını kuma gömüp bu HDP ile seçim ittifakı yapacaksın sonra kalkıp ömrünü Türk milletinin birliğine, dirliğine adamış Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Sayın Genel Başkanı’na ipe sapa gelmez sözlerle saldıracaksın. Türk Milliyetçilerinin oylarına, gönüllerine talip olduğunu iddia edeceksin sonra gidip Cumhuriyet Halk Partisi’ni HDP’nin kardeş partisi hâline getiren Kılıçdaroğlu ile zillet içerisinde yer alıp ülkeyi kaosa, kargaşaya sürüklemek için mücadele edeceksin ve utanmadan kalkıp Milliyetçi Hareket’in Sayın Genel Başkanı’nın ’savrulma’ yaşadığından söz edeceksin. Uzaktan kumanda ile yönlendirilen bu hanımefendiyi ’MHP’ye oy veren her seçmen’ sözleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Siyasetinin riya kokan ’kardeşim’ kelimesini camiamız için kullanmamış olması bu şahsın açıklamalarındaki elle tutulur, takdir edilir tek kısımdır. Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül verenler; yaşanan süreçleri, gelinen noktaları oldukça iyi değerlendirmekte ve her seçimde gereğini yapmaktadır."