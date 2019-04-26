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MHP’den başkente fetih çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Teşkilatı, Bursa’nın fethi olan 1326 tarihine nazire yaparak bin 326 teşkilat üyesiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.MHP Bursa teşkilatı, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

MHP’den başkente fetih çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Teşkilatı, Bursa’nın fethi olan 1326 tarihine nazire yaparak bin 326 teşkilat üyesiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Bursa teşkilatı, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, il yöneticileri, ilçe başkanları, ülkü ocakları ve MHP’ye gönül veren 1326 kişiden oluşan ekip, Ankara’ya gitti. Bursa’nın fethi olan 1326 tarihine nazire yapan MHP Bursa teşkilatı, MHP Genel Merkezi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Toplantı bitiminde Kalkancı, Bahçeli’ye ‘Metehan’ın okçularının aidiyeti ve teslimiyetiyle liderimizin emrindeyiz’ yazan ok bulunan tabloyu hediye etti.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise, İznik yapımı çini işlemeli ibrik ve Yenişehir’in anahtarını takdim etti. Toplantının ardından Bursa’dan gelenler, genel merkezin önünde toplu fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

MHP’den başkente fetih çıkarması

MHP’den başkente fetih çıkarması

MHP’den başkente fetih çıkarması

MHP’den başkente fetih çıkarması

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