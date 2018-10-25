MHP'den CHP açıklamalarına tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP ve onun sözcüleri Türkiye'nin meselelerine makul ve mantıklı çözümler üretemeyince çareyi çirkeflik, kavga ve husumet siyasetini TBMM'ye, parti kongrelerine ve meydanlara taşımakta bulmuşlardır. CHP, ebedi muhalefete mahkum olmanın verdiği hırçınlıkla uzlaşmaz, kavgacı, asi ve kirli siyaseti parti misyonu haline getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, başta MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere MHP ve camialarının, CHP tarafından hedef tahtasında tutulmaya devam edildiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili'nin, izansızca MHP'ye "şamar oğlanı" benzetmesi yaptığını, daha sonra da özrü kabahatinden beter denecek nitelikte açıklamalarına devam ettiğini vurgulayan Büyükataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Öncelikle hatırlatmak isteriz ki CHP, tarihi kodlarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak şekilde Kuvvacıların, Müdafaa-i Hukukçuların ve aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bir biçimde HDPKK'nın 'şamar oğlanı' rolüne razı olmuştur. Bu razı oluş ise maalesef CHP'ye bir karakter özelliği kazandırmıştır. TBMM'de atılan 'Kürdistan' naralarını 'düşünce özgürlüğü' olarak tanımlayan, daha önce de ifade ettiğim gibi 'PKK'nın don lastiği' olmuş CHP, 'şamar oğlanı' rolüne razı olduğu için herkesi öyle görüyor olabilir. Bu sebeple akla tek ihtimal gelmektedir ki CHP, dünyayı da öyle algıladığı için tamamıyla bilinçaltını dışa vurmaktadır."