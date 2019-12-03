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MHP'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Özel öğretim statüsünde yer alan okulların müfredat programlarının gözden geçirilerek, diğer okullardan farklı ve engel çeşitlerine göre yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir" - "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak engelli kontenjanının yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmasına ilişkin verilmiş olan kanun tekliflerimiz gündeme alınmayı beklemektedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, özel öğretim statüsünde yer alan okulların müfredatlarının gözden geçirilmesi ve kamudaki engelli personel kontenjanının yüzde 5'e çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Depboylu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin varlığının ve yaşamda karşılaştıkları zorlukların, sağlıklı bireyler ve özellikle de hizmet üretenler tarafından dikkate alınması ve hassas olunması gerektiğini vurguladı.

Depboylu, MHP'nin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşadıkları sıkıntıların çözümünü sağlayacak politikalar geliştirmeyi en önemli görevleri arasında kabul ettiğini dile getirdi.

Engellilerin sayısı ve sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasının önemine değinen Depboylu, "Engelli kardeşlerimizin yaşadığı maddi sorunların çözümü için engellilik maaşı uygulamasında 'hane içi gelirin' esas alınması uygulamasından vazgeçilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak engelli kontenjanının yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmasına ilişkin verilmiş olan kanun tekliflerimiz gündeme alınmayı beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Depboylu, engelli çocukların eğitime ulaşılabilirliğinin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özel öğretim statüsünde yer alan okulların müfredat programlarının gözden geçirilerek, diğer okullardan farklı ve engel çeşitlerine göre yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.
Ne yazık ki engelliler için özel statüde açılmış yükseköğretim kurumu sayısı çok yetersizdir. Halihazırda Eskişehir'de işitme engelli öğrencilerimize mahsus bir bölümün varlığından haberdarız. Bununla birlikte işitme engelli öğrencilerimize, başta yükseköğretim kurumlarında eğitim veren öğretim elemanlarının çoğunun işaret dilini bilmediği gerçeği üzücüdür."

- "Engelli sporcuların aldığı maddi destek çok yetersiz"

İşaret dilinin Türkçeye göre belirlenmiş standartlarının olmamasının ayrı bir sorun olduğunun altını çizen Depboylu, üniversiteye giriş sınavları ve KPSS’de doğuştan işitme engelliler ile sonradan işitme engelli olanların aynı puan barajına tabi tutulmasının haksızlıklara yol açtığını hatırlattı.

Engelli sporcuların Türkiye, Avrupa ve dünya müsabakalarında kazandıkları başarıları anımsatan Depboylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yürürlükte olan mevzuata göre işitme engelli sporcularımız, paralimpik kategoride yer alan görme ve bedensel engellilerden ayrı tutulmaktadır. Bu ayrımın uzmanlar ve yetkililer tarafından tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.
Engelli sporcularımızın aldığı maddi destek çok yetersizdir ve direkt sporcuya teslim edilmemektedir. Elde ettikleri başarıların sonucunda aldıkları madalyalarının, engelsiz sporculara verilenlerden kalite olarak farklı olduğunu öğrenmek bizi ayrıca üzmüştür."

Açıklamasında, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır." ifadelerine de yer veren Deniz Depboylu, engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun aktif tutulmasını istedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu

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