MHP'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, özel öğretim statüsünde yer alan okulların müfredatlarının gözden geçirilmesi ve kamudaki engelli personel kontenjanının yüzde 5'e çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Depboylu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin varlığının ve yaşamda karşılaştıkları zorlukların, sağlıklı bireyler ve özellikle de hizmet üretenler tarafından dikkate alınması ve hassas olunması gerektiğini vurguladı.

Depboylu, MHP'nin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak ve yaşadıkları sıkıntıların çözümünü sağlayacak politikalar geliştirmeyi en önemli görevleri arasında kabul ettiğini dile getirdi.

Engellilerin sayısı ve sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasının önemine değinen Depboylu, "Engelli kardeşlerimizin yaşadığı maddi sorunların çözümü için engellilik maaşı uygulamasında 'hane içi gelirin' esas alınması uygulamasından vazgeçilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak engelli kontenjanının yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmasına ilişkin verilmiş olan kanun tekliflerimiz gündeme alınmayı beklemektedir." ifadelerini kullandı.