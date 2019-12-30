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  4. MHP’den erken seçim açıklaması

MHP’den erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını söyledi.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kalaycı, erken seçim ile ilgili soru üzerine “Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyacı yok. Zaten son 5 yılda 7 seçim mi ne yaptık. Bir de istikrara ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’yle de bu istikrarın sağlandığını hep ifade ettik. O nedenle Türkiye seçime değil, bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalı. Hızla terörle mücadelede, dış politikada elde ettiğimiz başarıların ki ekonomide de elde ettik ama, dibi gördük bir toparlanma var, hala reel kesimde sıkıntılar var. Bir an önce bu sorunları çözmeliyiz. Yani erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum” dedi.

“Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok"
Bir gazetecinin, yeni kurulan partilerin geleceklerinin nasıl olacağını sorması üzerine Kalaycı, “Yeni partilerin durumunu soruyorsunuz, ‘Geleceği nasıl?’ diye Geçmişlerini gördük, yani geleceklerine ne diyelim. Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok. Bir dünya parti var zaten şu an da yasal olarak faaliyet gösteren. Ama şu üzücü tabii, hani bir vefa duygusu gösterilmiyor. AK Parti’den ayrılış gerekçelerini vatandaşımız tam bilmiyor. Sahada konuşuyoruz insanımızla, vatandaşımız bilmiyor. Getirdikleri eleştirilere bakarsanız klişe, ezber şablonlar ifade ediliyor. Aynı CHP’nin ifade ettiği, HDP’nin ifade ettiği söylemler içindeler. Daha önceki gün Babacan’ın açıklamalarına baktım, çok şaşırdım. Yani Selahattin Demirtaş’ı savunuyor, kayyum atamalarını eleştiriyor, hakikaten gezi olaylarını savunuyor ki gezi olaylarının olduğu dönemlerde kendisi başbakan yardımcısıydı, ekonomiden sorumlu bakandı, bu olayların gerisinde dış güçlerin olduğunu söyleyip, onlara ağır eleştiriler yükleyen kendisi. Yani bunları eleştirirken biraz tutarlı olmak lazım, geçmişte kendinin olduğu dönemle bu dönemi, hele ki yaşadığımız bu beka düzeyindeki olayları da göz ardı ederek bir değerlendirme yapmak doğru olmaz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, mevcut iç ve dış sorunlarla mücadelede büyük bir güç kazanmıştır”
Muhalefet partilerinin genellikle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ni eleştirdiğini kaydeden Kalaycı, “Bir şey de demiyorlar. İşte ‘Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, ucube sistemi’ diyorlar. Neresi ucube? Yani somut olarak ifade ettikleri bir şey var mı? Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’yle aslında Türkiye, mevcut iç ve dış sorunlarla mücadelede büyük bir güç kazanmıştır. Parlamenter Hükumet Sistemi olsaydı şu yaşadığımız süreçte hükumeti 50 sefer yıkarlardı. Bunun geçmişte örneğini yaşadık 90’lı yıllarda. Parlamenter sistemde hükumet yıkmak kolay, milletimiz gördü, hükumetler nasıl kuruluyor, nasıl yıkılıyor, nasıl değiştiriliyor, bunları hep yaşadı milletimiz. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nde, hükumet yıkma diye bir şey söz konusu değil. Hükumeti milletimiz kuruyor seçimden seçime, değiştirirse de milletimiz değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

“Kim kiminle beraber milletimiz çok iyi görüyor”
MHP’nin, kendi görüşlerinden saptıkları gibi söylemlerle eleştirildiğini dile getiren Kalaycı, “Ama baktığımız zaman HDP ile kol kola girmiş. Selahattin Demirtaş’ı savunuyor, böyle bir şey olur mu? ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen adam hapisten çıksın diye yeni kurulan parti liderleri de aynısını söylüyor. Güneydoğu Anadolu bölgemizde malum görevden alınan belediye başkanları var. Diyorlar ki ‘Seçilmişi nasıl görevden alırsınız?’, alırız. Ben yıllarca denetim elemanlığı yaptım, yargı kararı olmadan, eğer bir suç işliyorsa , bunu da somut olarak bilgi, belgeye dayandırdıysan, savcılığa suç duyurusunda bulunduysan yargı kararını beklemezsin, hemen görevden alırsın. Şimdi bunları savunanlar, kusura bakmasınlar, bizi görüşlerinden saptılar gibi şeylerle eleştirmesinler. Kim kiminle beraber milletimiz çok iyi görüyor” diye konuştu.
Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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