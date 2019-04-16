MHP'den Fransız Parlamenter Krimi'ye tepki

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Fransız Parlamenter Sonia Krimi'ye tepki göstererek, "Krimi, eğer bir yerlerde bir soykırım arayışında ise tarihin en büyük katliamı olan Fransa’nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır." dedi.

Taşdoğan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya’da NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye'nin Ermenilere karşı soykırım uyguladığı iddiasında bulunan Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin, haddini aşarak bilmediği konular üzerinde konuşmaya çalıştığını, cehaletini ya da art niyetini gösterdiğini ifade etti.

Cezayir'de ve Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden Fransa'nın bugün insan haklarından bahsettiğini belirten Taşdoğan, Gazianteplilerin Fransız'ı çok iyi bilip, tanıdığını dile getirdi.

"Gaziantepliler, 12 yaşındayken Fransız süngüsüyle şehit olan Şehit Kamil’i ve buna sebep olan kan emici Fransız'ı iyi tanır." diyen Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Sonia Krimi’nin Fransa’nın Gaziantep’te uyguladığı soykırımı unutarak ülkemize çamur atmaya çalışması ahmakça bir üsluptur. Eğer bir yerlerde bir soykırım arayışında ise tarihin en büyük katliamı olan Fransa’nın Gaziantep’te yaptığı katliama bakmalıdır.