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MHP'den Fransız Parlamenter Krimi'ye tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: - "Fransız parlamenter Sonia Krimi, eğer bir yerlerde bir soykırım arayışında ise tarihin en büyük katliamı olan Fransa'nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Fransız Parlamenter Sonia Krimi'ye tepki göstererek, "Krimi, eğer bir yerlerde bir soykırım arayışında ise tarihin en büyük katliamı olan Fransa’nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır." dedi.

Taşdoğan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya’da NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye'nin Ermenilere karşı soykırım uyguladığı iddiasında bulunan Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin, haddini aşarak bilmediği konular üzerinde konuşmaya çalıştığını, cehaletini ya da art niyetini gösterdiğini ifade etti.

Cezayir'de ve Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden Fransa'nın bugün insan haklarından bahsettiğini belirten Taşdoğan, Gazianteplilerin Fransız'ı çok iyi bilip, tanıdığını dile getirdi.

"Gaziantepliler, 12 yaşındayken Fransız süngüsüyle şehit olan Şehit Kamil’i ve buna sebep olan kan emici Fransız'ı iyi tanır." diyen Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Sonia Krimi’nin Fransa’nın Gaziantep’te uyguladığı soykırımı unutarak ülkemize çamur atmaya çalışması ahmakça bir üsluptur. Eğer bir yerlerde bir soykırım arayışında ise tarihin en büyük katliamı olan Fransa’nın Gaziantep’te yaptığı katliama bakmalıdır.

Bu katliamlardan biri Dokurcum Değirmeni katliamıdır. Gaziantep'te Fransız işgal kuvvetlerine karşı savaşan Kuvayı Milliye Komutanı Şahin Bey ve arkadaşlarına yiyecek götüren Antepli çocuklar, karanlık bastırınca Dokurcum Değirmeni'nde geceyi geçirirler. 28 Mart 1920'de Şahin Bey, Elmalı Köprüsü'nde kahramanca savaşarak şehit düşer. Fransızlar Köprü civarındaki değirmene gelirler. En küçüğü 9, en büyüğü 14 yaşında olan, 14 çocuğu şehit ederler. Daha sonra hırslarını alamayıp çocuk şehitlerin vücutlarını süngüleyerek delik deşik ederler. Onun için Gaziantepliler, Dokurcum Değirmeni’nin 14 şehidiyle çocuk katili Fransız’ı ve onların beslemesi Ermeni çetelerini tanır. Gaziantep daha bunun gibi nice zulüm ve katliamlara maruz kalmıştır.

Gaziantep’in etrafını sararak 11 ay şehri kuşatmışlar, yiyecek içecek hiçbir şeyi şehre sokmamışlardır. Masum insanları açlıktan öldürmüşler, şehit etmişlerdir.

Gaziantepliler, aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6 bin 317 şehidiyle insanlıktan nasibini almamış Fransız'ı iyi tanır. Her Gaziantepli, Fransız dendi mi onların insanlığa sığmayan kan emici tarihini bilir ve onların gazi şehrimizde yaptığı vahşilikleri dile getirir."

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Fransa MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan soykırım TBMM

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