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MHP'den il başkanlıklarına 'Malazgirt Zaferi' kutlaması genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 26 Ağustos'ta gerçekleşecek Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesi partisinin il başkanlıklarına genelge gönderdi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 26 Ağustos'ta gerçekleşecek Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesi partisinin il başkanlıklarına genelge gönderdi. Genelgede, kutlamalar çerçevesinde parti bayrağı yerine sadece Türk bayrağı taşınması ve siyasi sloganların atılmaması istendi.
MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, Malazgirt Zaferi'nin kardeşlik hukukunun tescillendiği, birlik ve beraberlik olgusunun perçinlendiği olağanüstü bir tarihî hadise olduğunu bildirdi. Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü dolayısıyla 26 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak resmî kutlamalara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağını belirten Yalçın, "Malazgirt Zaferi'ni kutlama ve anma törenlerine öteden beri rağbet eden camiamız, parti mensuplarımız ve teşkilatlarımızın; Sayın Genel Başkanımızın bu defaki iştiraki dolayısıyla daha büyük bir kalabalıkla tören alanında yer alacakları düşünülmektedir. Zafer kutlamalarının, Malazgirt ruhunun bütün mehabetiyle yaşatılması ve milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması açısından üstün bir işlevi vardır" ifadelerini kullandı.
'UYMAYAN DERHAL UYARILACAK'
Yalçın, il başkanlıklarına gönderdiği genelgede, partililerin şu hususlara refakat ve riayet etmelerini istedi: "Malazgirt'teki kutlamalarda yer alacak partililerimiz ve gönüldaşlarımızın, zaferin taşıdığı ortak anlam ve değeri yansıtan davranışlar içinde olması önem arz etmektedir. Her dava arkadaşımız, milletimizin her güzel insanı, 26 Ağustos'ta Türkiye'nin şeref ve itibarına yakışır ve yaraşır şekilde, milli kaynaşmanın ve kaderdaşlığın emsalsiz örneğini sergileyeceklerdir. 26 Ağustos'u gölgelemeye, karartmaya, mana ve muhtevasından koparmaya çalışanlara izin ve fırsat verilmeyecektir. Malazgirt'te düzenlenecek program partiler üstü bir anlayış ve fedakârlığın tezahürüdür. Milletimizin bütün fertlerinin heyecan ve coşku içinde katılacağı, devletin her kademesinin temsil edileceği zafer kutlamaları sırasında parti bayrak, amblem ve flamaları bulundurulmayacak, sadece Türk bayrağı taşınacaktır. Kutlamalar sırasında Malazgirt Zaferi'nin izhar ettiği kucaklayıcı atmosfere yaraşır bir biçimde, disiplin içinde hareket edilecek, Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkücü Hareketi yansıtan sloganlar atılmayacaktır. Siyasi ayrım gözetmeksizin her kardeşimizle, her arkadaşımızla, her vatandaşımızla tam bir gönül seferberliği içinde kalınacak, kucaklaşma sağlanacak, kardeşlik ve milli ruhun beklentileri sadakatle ifa ve ifade edilecektir. Kutlama etkinliklerine iştirak için hazırlanan teşkilatlarımız, katılımcıları şimdiden bu hususta bilgilendirecek ve hazırlıklar titizlikle yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, 26 Ağustos günü, program alanına intikalden ayrılış anı da dahil olmak üzere, her aşamada çok titiz, saygılı ve tedbirli olmakla mükelleftir. Buna uymayan kim olursa olsun derhal uyarılacak, lazım gelen önlemler alınacaktır."

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