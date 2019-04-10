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MHP'den Kars ve Iğdır'da seçimlere itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

MHP, Kars ve Iğdır'da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ye başvuru yaptı

KARS/IĞDIR (AA) - MHP, Kars ve Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel merkezin talimatları doğrultusunda kentteki belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurumuna dilekçe verdiklerini söyledi.

İl Seçim Kurulunun itirazlarını reddettiğini belirten Adıgüzel, bunun üzerine seçimlerin iptal edilip yenilenmesi için YSK'ya başvurduklarını dile getirdi.

MHP Iğdır İl Başkanı Ersoy İçer de Iğdır'da belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedildiği hatırlattı.

Ersoy, bunun üzerine seçimlerin iptali için YSK'ye başvurduklarını söyledi.

- Iğdır ve Kars'taki seçimler

Iğdır'da da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

Ardından Tezel'in, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ve MHP avukatı Özcan Günsoy ile İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz ise reddedilmişti.

Kars'ta ise Kars Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre 12 bin 192 oy alan HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı. Bilgen'in en yakın rakibi olan MHP adayı Çetin Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı.

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