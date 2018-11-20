MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'den 20 yıl Tarsus, 5 yıl da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kocamaz'ın bugün itibarıyla partiden istifa ettiğini anımsattı.

MHP'nin 50 yıllık siyasi mazisinin 25 yılını belediye başkanı olarak yaşamış birinin, bir kez daha aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmesinin "davaya sadakat" ve "dava adamlığı" gibi tüm vasıfları tartışmalı hale getirdiğini belirten Durmaz, "Bu büyük davanın mensubu olan herkes bilir ki hiç kimse davamızdan daha değerli, partimizden daha büyük değildir." ifadesini kullandı.

Durmaz, aday gösterilmemesi nedeniyle partiyi ve MHP liderinin yönetim anlayışını eleştiren Kocamaz'ın, düne kadar bu konularda tek bir eleştiri dahi yapmadığına ve hatta övgüler düzdüğüne dikkati çekti.

Kocamaz'ın, 25 yıl belediye başkanlığı görevinin onurunu yaşamak ve bir kutlu miras olarak geleceğe taşımak yerine nefsine yenik düştüğünü, mazisini ve partisini karalamayı tercih ettiğini anlatan Durmaz, Kocamaz'ın gideceği yeni partisinde kıymetli olmak ve giderken MHP'nin tabanından oy devşirmek gayretiyle asılsız iddia ve ithamlarda bulunmasının 25 yıla yakışmadığını belirtti. Durmaz, şunları kaydetti: