MHP'den "nakliyecilerin sorunları çözülsün" çağrısı

MHP'li 15 milletvekili Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında nakliyeci esnafın sorunlarının çözülmesini istedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'de problem haline gelen nakliyecilerin sorunlarını değerlendirmek için bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 846 bin kamyoncunun bulunduğuna işaret eden Osmanoğlu, "Kamyoncuların katılımıyla birilikte geniş kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın sonucunda gördük ki kamuoyuna yansıyan sorunların dışında çözüm bekleyen birçok sorun olduğunu gördük. K1 Belgelerinin devir sorunu, C2 belgesiyle yurt dışında faaliyet gösteren esnafın yurt içinde çalışamaması gibi problemlerin çözülmesi gerekir." diye konuştu. Kanunlarda yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için önce altyapının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, kamyoncuların mevcut şartlarda çalışamaz hale geldiğini savundu. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da son zamanlarda yapılan düzenlemelerin uygulanmasında bazı aksaklıkların olduğunu belirterek, dijital takometre uygulamasının tekrar gözden geçirilmesi ve kamyoncu esnafının, ucuz mazot başta olmak üzere imkanlarının genişletilmesini istedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak ise kamyoncu esnafının darboğazda olduğunu, geniş bir esnaf kesimini teşkil eden bu gruba sağlanan imkanların arttırılması gerektiğini dile getirdi. MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, kamyon ve tır taşımacılığından gelen bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, bu sektörde yaşanan sorunların giderilmesini istedi. Özyavuz, nakliyecilerin, ton ve kilometre bazında fiyat belirlenmesi, ücretlerin peşin veya aynı gün içerisinde ödenmesi gibi taleplerinin olduğunu dile getirdi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 850 bin esnaf ve yaklaşık 5 milyon insanı ilgilendiren soruna karşı hassasiyetlerini ortaya koymak için bu basın toplantısını düzenlediklerini ifade etti. Kamyoncu esnafının vatan ve bayrak aşkıyla yaşadığını vurgulayan Enginyurt, karayolu taşımacılığına ilişkin yapılan düzenlemeleri eleştirdi. Enginyurt, "Mevcut uygulama sadece büyük lojistik firmaların işine yarıyor. Küçük esnaflar araçlarını satmak zorunda kalıyor. Bu insanlarımızın feryatlarının görülmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.