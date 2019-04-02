MHP'den Nazilli'deki seçime itiraz

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan'ın kazandığı seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Nazilli'de, MHP'li Belediye Başkan adayı Haluk Alıcık ile İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Kürşat Engin Özcan arasında rekabet yaşandı. Mevcut Başkan Alıcık, 41 bin 912 oyla geride kalırken; Özcan 44 bin 997 oyla seçimi kazandı. Kürşat Engin Özcan, rakibi Alıcık'a 3 bin 85 oy fark attı. 98 bin 876 oyun kullanıldığı seçimde, 5 bin 657 oy geçersiz sayıldı.

MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdiklerini belirterek, "Nazilli'de çok sayıda geçersiz sayılan oy var. Bunlarla ilgili itirazımızı yaptık" dedi.

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