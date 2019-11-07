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MHP’den, 'nefret' ve 'ayrımcılık' teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:34 | Son Güncelleme

MHP, nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine caydırıcı cezanın getirilmesini öngören yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- MHP, nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine caydırıcı cezanın getirilmesini öngören yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, nefreti yazılı ve görsel olarak sosyal medya platformları üzerinden yayan, teşvik eden, yücelten ya da güçlendiren ifadelerde bulunduğu tespit edilen kişilerin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis Başkanlığı’na sundukları yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı. Erdem, yasa teklifi ile nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine karşı caydırıcı cezanın getirilmesnin amaçlandığını söyledi. Erdem, teklife göre nefreti yazılı ve görsel olarak sosyal medya platformları üzerinden yayan, teşvik eden, yücelten ya da güçlendiren ifadelerde bulunduğu tespit edilen kişilerin, kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması şartı aranmaksızın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını söyledi. Erdem, dijital platformlar ve sosyal medyaya dikkati çekerek, gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya olarak tanımlanan internet tabanlı uygulamaların sayısının arttığını ve artmaya devam edeceğine dikkat çekti. Türkiye'de her kişinin günde ortalama 2 saat 32 dakikasını sosyal medyada geçirdiğini, dünya üzerinde yaklaşık 3,5 milyar kişinin internete bağlandığını, 2,5 milyar kullanıcının aktif olarak sosyal medyada yer aldığını, 2 milyar kişinin sosyal medyayı mobil cihazlar üzerinden kullandığını dile getiren Arzu Erdem, "İnsanlar sanal platformlarda daha fazla zaman geçirdiği için kimi zaman diğer kullanıcılar açısından ciddi bir tehdit haline de gelebilmektedirler. İşte bu tehdit sadece yetişkin insanlar değil, göz bebeğimiz olan evlatlarımız, gençler ve herkes için karşımızda durmaktadır" dedi.
'BAZI BİREYLER GERÇEK HAYATTAN KOPUYOR'
Erdem, sosyal medyada açılan sahte hesaplara dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Sosyal medya platformlarında bazı bireyler gerçek hayattan kopuyor. Başka bireylere karşı öfke, kin ve nefret dolu duygularla iletişime geçerek, bunun gerçek hesaplarla veya sahte hesaplarla yapıyorlar. Sosyal medya hesaplarının parmak izi veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla açılmasına yönelik hazırlıklar var. Bunlara halk dilinde 'trol hesap' deniliyor ama ben bunlara 'trol hesap' demek istemiyorum. Bunlar maksatlı açılmış sahte hesaplar. Bunlar öylesine açılmış hesaplar değil. Bunlarla ilgili bir yaptırımın geliştirilmesi gerekiyor. İnternet ortamında hakaret, küfür ve aşağılamaya kadar varacak eylemler içeren paylaşımlar söz konusu oluyor. Sanal ortamda nefret söyleminin daha rahat üretildiğini, hızla yayıldığını, bu söylemlerin çocuklarımızın, gençlerimizin ve her birimizin gözünde farkında olmadan normalleştiğini hepimiz bazen görüyoruz, eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz ama keskin çözümler bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Cezai müeyyideler var; ama uygulanabilirliği noktasında sorun yaşanıyor. Kişiler, 'ben yayınlamadım başkası yayınladı', 'hesabım ele geçirildi' diyor."
Bu tür gerekçelerle kanun teklifi hazırladıklarını kaydeden Arzu Erdem, diğer siyasi partilerin de bu düzenlemeye destek vermelerini istedi.

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