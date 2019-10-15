MHP’den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketi

“Beril hanım topluma örnek bir cesaret duruşu sergilemiştir”

Plaket takdim edilmesinin ardından açıklamada bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Nusaybin’de YPG terör örgütünün atmış olduğu havan mermilerinden dolayı yaralanmış ve şehit olmuş vatandaşlarımız vardı ve Beril hanım mesleği gereği haber yapmak için orada bulunmaktaydı. Orada terör örgütü yandaşları tarafından kameralarının önünde tehdit edildiğini biz gördük. İzlediğimiz görüntülerde, Beril hanımın oradaki dik duruşu ve teröristlere vermiş olduğu cevap, bizi hem gururlandırdı ve hem de onurlandırdı. Bu memlekette insanların artık konuştuğunu gördük. Bu her meslekte insanların konuşacağının işaretidir. Beril hanım burada belki bir ilk cesaret örneği sergilemiştir. Ondan dolayı biz kendisini plaketle onure etmek istedik. Kendisine biz tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah tüm arkadaşlarımız ve özellikle gazeteci arkadaşlarımız onun göstermiş olduğu dik duruşu gösterir. Gerçekler bütün gerçekliği ile topluma yansır. Birilerinin algıları ile değil, birilerinin haberi saptırması ile değil. Terör örgütü bomba atmış ise bunu bütün çıplaklığıyla korkusuzca dile getirmek gerekiyor. Biz korkmayacağız onların yaptığını söyleyeceğiz ve özellikle gazetecilere çok yük düşüyor bu konuda, çok daha cesaretli olmanız lazım ve çok daha dik durmanız lazım. Kimsenin baskısı, tehdidi ile yapılmış suçları ve işlenmiş suçları farklı şekilde topluma yansıtmamanız gerekir. Bizim gazetecilerden isteğimiz budur ve Beril hanımı göstermiş olduğu cesaretten dolayı da tebrik ederim” diye konuştu.