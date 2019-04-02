MHP'den seçim sonrası Kızılcahamam kampı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - MHP yönetimi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirmek üzere 13- 14 Nisan'da, Kızılcahamam'da kampa girecek.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek kamp programına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının değerlendirileceği toplantıya; Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak. Toplantıda, partinin kazandığı il ve ilçeler konuşulacak, kaybedilen yerlerde nedenler tartışılacak. Kamp toplantısında ayrıca yasama çalışmaları da ele alınacak.

