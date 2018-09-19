MHP'den şehit aileleri ve gazilere ilişkin kanun teklifleri

MHP, şehit aileleri ve gazilere ilişkin vaadedilen konularla ilgili hazırladığı 5 kanun teklifini, 19 Eylül Gaziler Günü'nde TBMM Başkanlığına sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, milletin bugün çok anlamlı bir günün yıl dönümünü idrak ettiğini belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazi" unvanı verildiğini hatırlatan Kalaycı, "Gaziler Günü" olarak anılan bu önemli tarihin, Türk milletinin maddi ve manevi varlığında çok ayrıcalıklı bir yeri bulunduğunu vurguladı.

Gazilerin hatıraları, manevi emanetleri, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimlerinin her daim hürmet ve hayranlıkla anılması gerektiğine işaret eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"Cesaret timsali muhterem gazilerimiz, vatana göz diken hain emellere fani bedenlerini siper ederek geçit vermemişler ve bu uğurda şahadet şerbetinden seve seve içmeye gönüllü olduklarını açıkça ispat etmişlerdir. Gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegane dayanakları ve ikamesi olmayan güçleridir.