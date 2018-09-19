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MHP'den şehit aileleri ve gazilere ilişkin kanun teklifleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

MHP, şehit aileleri ve gazilere ilişkin vadedilen konularla ilgili hazırladığı 5 kanun teklifini, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Meclise sundu - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: - "Gazilerin tamamına aynı mahiyette 'kimlik kartı' verilmesi, gazilerimize ikinci istihdam imkanı sağlanması, gazilere 3 bin 600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi, Devlet Övünç Madalyası alanlara şeref aylığı bağlanması konularını içeren ve ilgili kanunlarda değişiklik öngören 5 kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulmuştur" - "Kanun tekliflerinin bir an önce TBMM gündemine alınarak yasalaşmasını temenni ediyorum"

MHP, şehit aileleri ve gazilere ilişkin vaadedilen konularla ilgili hazırladığı 5 kanun teklifini, 19 Eylül Gaziler Günü'nde TBMM Başkanlığına sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, milletin bugün çok anlamlı bir günün yıl dönümünü idrak ettiğini belirtti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e, "Gazi" unvanı verildiğini hatırlatan Kalaycı, "Gaziler Günü" olarak anılan bu önemli tarihin, Türk milletinin maddi ve manevi varlığında çok ayrıcalıklı bir yeri bulunduğunu vurguladı.

Gazilerin hatıraları, manevi emanetleri, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimlerinin her daim hürmet ve hayranlıkla anılması gerektiğine işaret eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"Cesaret timsali muhterem gazilerimiz, vatana göz diken hain emellere fani bedenlerini siper ederek geçit vermemişler ve bu uğurda şahadet şerbetinden seve seve içmeye gönüllü olduklarını açıkça ispat etmişlerdir. Gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegane dayanakları ve ikamesi olmayan güçleridir.

Vefanın, sadakatin, bağlılığın ve millet sevgisinin muhterem temsilcileri olan gazilerimizin haklarını ödemek elbette kolay değildir.

Görevlerini ifa ederken bir uzvunu vatan ve millet yolunda feda eden kahramanlarımızın el üstünde tutulması, sorunlarının çözülmesi ve her fırsatta minnet duygularıyla takdir edilmeleri hepimizin insani sorumlulukları arasında yer almaktadır."

- Tekliflerin içeriği

Bugün gazilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar bulunduğuna işaret eden Kalaycı, MHP olarak bu konuda yapılan 5 kanun tekliflerinin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Gazilerin tamamına aynı mahiyette 'kimlik kartı' verilmesi, gazilerimize ikinci istihdam imkanı sağlanması, gazilere 3 bin 600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi, ordu ve polis vazife malulü gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilere 'Kimlik Kartı' verilmesi, istihdam hakkı tanınması, ücretsiz ulaşım hakkı ile elektrik ve su ücretinde indirim hakkı verilmesi, muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda net asgari ücret üzerinden aylık bağlanması, Devlet Övünç Madalyası alanlara şeref aylığı bağlanması, şehit yetimlerinin tamamına kamuda iş hakkı verilmesi, şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylığın artırılması ve alt sınır getirilmesi
konularını içeren ve ilgili kanunlarda değişiklik öngören 5 kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulmuştur."

- Kanun teklifleri

Kalaycı, bu çerçevede Meclis'e sunulan kanun tekliflerini şöyle sıraladı:

"Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Bu kanun tekliflerinin bir an önce TBMM gündemine alınarak yasalaşmasını temenni ediyorum."

Kalaycı, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk milletinin yaşaması için her türlü çabayı gösteren kahramanları minnet ve şükranla andığını belirterek, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.

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