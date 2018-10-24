MHP'den sürpriz Melih Gökçek hamlesi: Amaç AKP'ye gözdağı mı?

24 Haziran seçimlerindeki "Cumhur İttifakı"nı yerel seçimlere de taşımak isteyen MHP, salı günkü grup toplantılarında karşılıklı yapılan "yerel ittifak yok" açıklamalarının ardından, İstanbul dahil 1398 belediyenin tamamında aday çıkarma kararı aldı.

Öneri karşısında kararı ve tavrı merak edilen Gökçek'in, Erdoğan ve Bahçeli'nin "yerel seçim ittifakı yok" açıklamalarının hemen ardından, sosyal medya hesabından "Yerel seçim ittifakı yapalım. Küresel ve yerel işbirlikilerin oyununu bozalım" mesajı anlamlı bulunuyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında yerel seçim ittifakı girişiminin çökmesinin ardından, MHP'den süprriz hamle geldi.

İttifak olması halinde kimi yerlerde aday çıkarmamayı, kimi yerlerde de "iddiasız" aday çıkarmayı da göze alan MHP, AKP ile köprülerin atılmasının ardından yerel seçimlerde iddia koymak için harekete geçti.

Bu kapsamda ilk adım, bir süredir kulislerde konuşulan, ancak olabileceğine çok da ihtimal verilmeyen Melih Gökçek hamlesini yaparak atıldı.

MHP yönetiminin bir süre önce Gökçek'le temasa geçtiği bilgisi de kulislerde konuşuluyordu. Yerel seçimlerde "herkes kendi yoluna" açıklamasının hemen ardından, MHP kulislerinden, Gökçek'e adaylık teklifi götürüleceği bilgisi yayıldı.

MHP'de üst düzey kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanırken, önümüzdeki günlerde Bahçeli'nin bizzat görüşerek adaylık önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Gözler Gökçek'te

MHP'nin bu adımının ardından gözlerin çevrildiği Gökçek'ten bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Gökçek'in yakın çevresine, henüz bu konuda bir karar vermediğini aktardığı iddia edilirken, kararı ne olursa olsun, Bahçeli'nin davetini geri çevirmeyeceği ve en azından görüşmeyi kabul edeceği belirtiliyor.