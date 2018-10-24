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MHP'den sürpriz Melih Gökçek hamlesi: Amaç AKP'ye gözdağı mı?

24.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

MHP yönetimi, Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" gerekçesiyle istifa ettirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 31 Mart 2019 yerel seçimleri için adaylık teklifi götürme kararı aldı. MHP'nin yerel ittifaka karşı çıkan AKP'ye "Biz olmazsak kaybedersin" mesajı vermek için yerel seçimlerde iddialı adaylar çıkaracağı belirtiliyor.

MHP'den sürpriz Melih Gökçek hamlesi: Amaç AKP'ye gözdağı mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında yerel seçim ittifakı girişiminin çökmesinin ardından, MHP'den süprriz hamle geldi.

MHP yönetimi, yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' gerekçesiyle istifa ettirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i aday gösterme kararı aldı.

MHP kaynakları, önümüzdeki günlerde MHP lideri Bahçeli'nin Gökçek'le yüzyüze görüşerek bizzat adaylık teklifinde bulunacağını açıkladı.

Öneri karşısında kararı ve tavrı merak edilen Gökçek'in, Erdoğan ve Bahçeli'nin "yerel seçim ittifakı yok" açıklamalarının hemen ardından, sosyal medya hesabından "Yerel seçim ittifakı yapalım. Küresel ve yerel işbirlikilerin oyununu bozalım" mesajı anlamlı bulunuyor.

https://twitter.com/06melihgokcek/status/1054759925765808129

24 Haziran seçimlerindeki "Cumhur İttifakı"nı yerel seçimlere de taşımak isteyen MHP, salı günkü grup toplantılarında karşılıklı yapılan "yerel ittifak yok" açıklamalarının ardından, İstanbul dahil 1398 belediyenin tamamında aday çıkarma kararı aldı.

İttifak olması halinde kimi yerlerde aday çıkarmamayı, kimi yerlerde de "iddiasız" aday çıkarmayı da göze alan MHP, AKP ile köprülerin atılmasının ardından yerel seçimlerde iddia koymak için harekete geçti.

Bu kapsamda ilk adım, bir süredir kulislerde konuşulan, ancak olabileceğine çok da ihtimal verilmeyen Melih Gökçek hamlesini yaparak atıldı.

MHP yönetiminin bir süre önce Gökçek'le temasa geçtiği bilgisi de kulislerde konuşuluyordu. Yerel seçimlerde "herkes kendi yoluna" açıklamasının hemen ardından, MHP kulislerinden, Gökçek'e adaylık teklifi götürüleceği bilgisi yayıldı.

MHP'de üst düzey kaynaklar tarafından bu iddia doğrulanırken, önümüzdeki günlerde Bahçeli'nin bizzat görüşerek adaylık önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Gözler Gökçek'te

MHP'nin bu adımının ardından gözlerin çevrildiği Gökçek'ten bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Gökçek'in yakın çevresine, henüz bu konuda bir karar vermediğini aktardığı iddia edilirken, kararı ne olursa olsun, Bahçeli'nin davetini geri çevirmeyeceği ve en azından görüşmeyi kabul edeceği belirtiliyor.

Gökçek'in, partisi AKP'deki "yerel seçim ittifakına karşı" tutumunun tersine, yerel ittifaktan yana tavır koyması da dikkat çekici bulunuyor.

Erdoğan'ın talebi üzerine, "gönülsüz" olarak başkanlık koltuğunu bıraktığı bilinen Gökçek'in, MHP'nin önerisine kayıtsız kalmayacağı, ancak bu konudaki en büyük açmazını, şimdiye kadar hep bağlılık ifade ettiği Erdoğan'la köprüleri nasıl atacağının oluşturduğuna işaret ediliyor.

Gökçek ve Erdoğan

Eski dosyalar açılır mı?

Gökçek'in belediye başkanlığından istifa etmeyi hiç istemediği halde, belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla ilgili "yolsuzluk, usulsüzlük" iddiaları nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Bu konuda özellikle 2015'te dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, kendisini Gülen cemaati ile işbirliği yapmakla suçlayan Gökçek'e yönelik, " Gökçek bu yapıya, Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Zengin, işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" sözleri hala hafızalardaki yerini koruyor.

İşte kulislerde bu dosyaların AKP tarafından yeniden Gökçek'in karşısına çıkarıbileceğine dikkat çekiliyor.

MHP kaynakları, Gökçek'e yönelik "dosya" tehditinin kararlarını etkilemeyeceğini belirterek, "Eğer iktidar partisinin elinde Gökçek ile ilgili yolsuzluk dosyası varsa, neden şimdiye kadar gereğini yapmadı? Gökçek görevi bırakalı 1 yıl oldu, eğer elinde dosya vardı da suç duyurusunda bulunmadı, yargıya götürmediyse o zaman bu suça ortak olmuş demektir.

Bu saatten sonra artık böyle yöntemlere AKP tevessül edemez" görüşünü savununuyor.

Amaç AKP'ye gözdağı mı?

Kulislerde, Gökçek'in hala Ankara seçmeni nezdinde belli bir popülerliği olsa da, MHP'nin oy oranları dikkate alındığında seçilme şansının zayıf olduğuna dikkat çekiliyor.

MHP'nin, yaptırılan kamuoyu araştırmalarında Ankara için Gökçek'in ilk sırada çıktığı için adaylığını gündeme getirdiği iddia edilse de bir çok yorumcu, MHP'nin "kazanmaktan çok AKP'ye kaybettirme" hesabı yaptığı görüşünde.

MHP'nin sadece Ankara değil, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bir çok yerde iddialı isimlerin peşine düşmesinin sürpriz olmayacağı vurgulanıyor.

MHP'nin Gökçek hamlesiyle bir anlamda AKP'ye "Biz olmadan, Ankara, İstanbul'u kaybedersin" mesajı vermek istediği belirtilirken, birçok yorumcu bu yaklaşımın sonunda "şimdilik" ülke için önemli kararlarda sürdürülmesi kararlaştırılan "Cumhur ittifakı"nın da sonunu getireceği değerlendirmesi yapıyor.

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