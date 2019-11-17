MHP'den terörle mücadeleye sonuna kadar destek

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin terörle mücadelesinde hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, en son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bülbül, bir programa katılmak için geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölge şartları dikkate alındığında çok yönlü ve çok katmanlı bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bülbül, bu nedenle terörle mücadelenin daha da önemli bir hal aldığını dile getirdi.

Bülbül, MHP'nin bu mücadeleyi desteklediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu bu mücadelede hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız, en son terörist yok edilinceye kadar gereken mücadelenin verilmesi için sonuna kadar destek veriyoruz." dedi.

- "Türkiye, kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir"

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik kötü emelleri olduğunu anlatan Bülbül, şöyle konuştu: