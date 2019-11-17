HABER

MHP'den terörle mücadeleye sonuna kadar destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu bu mücadelede hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız, en son terörist yok edilinceye kadar gereken mücadelenin verilmesi için sonuna kadar destek veriyoruz" - "Bu konuda milletimizin devletimize olan desteği, birlik beraberliği, terörle mücadelenin kesintisiz ve çok etkin bir şekilde yapılması konusundaki düşünceleri ve bu konudaki anlayışı, tabii ki hükümetimize, devletimize de en büyük motivasyon kaynağıdır"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin terörle mücadelesinde hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirterek, en son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bülbül, bir programa katılmak için geldiği Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölge şartları dikkate alındığında çok yönlü ve çok katmanlı bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bülbül, bu nedenle terörle mücadelenin daha da önemli bir hal aldığını dile getirdi.

Bülbül, MHP'nin bu mücadeleyi desteklediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu bu mücadelede hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız, en son terörist yok edilinceye kadar gereken mücadelenin verilmesi için sonuna kadar destek veriyoruz." dedi.

- "Türkiye, kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir"

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik kötü emelleri olduğunu anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Bu noktada gerek PKK, gerek FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleri de dahil olmak üzere şu an Türkiye'nin düzensizleşmesi, istikrarsız hale gelebilmesi noktasında ciddi saldırılar ve tehditlerde bulunmaktadırlar. Türkiye, Allah'a şükürler olsun, bu konuda çok önemli bir anlayış değişikliği ile terörün yuvasını kurutmaya, bataklığın bizzat kendisini kurutma noktasında bir anlayışla hareket ettiği için, şu an gerek sınırlarının içerisinde gerek sınırlarımızın ötesinde devletimize ve milletimize ne kadar tehdit olan unsurlar varsa bunların bertaraf edilmesi konusunda kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir."

Bülbül, Türkiye'nin terörle mücadelesinde zaman zaman dünya ülkeleriyle karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durum birçok devletin göze alamayacağı fedakarlıkları gerektiren bir durum. Bu konuda milletimizin devletimize olan desteği, birlik beraberliği, terörle mücadelenin kesintisiz ve çok etkin bir şekilde yapılması konusundaki düşünceleri ve bu konudaki anlayışı, tabii ki hükümetimize, devletimize de en büyük motivasyon kaynağıdır. İnşallah Türkiye, bu zorlu süreci birlik beraberlik ruhu içerisinde, milletimizin bu konuya dair kararlı ve devletimizin yanında olan tutumu ile ciddi bir başarıyla aşacaktır."

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurduCHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'deUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'de
Anahtar Kelimeler:
Grup Başkanvekili MHP Muhammed Levent Bülbül Terörle Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

CHP'den 'siyanür araştırma komisyonu' kurulması önerisi

CHP 'siyanür' tehlikesini Meclis'e taşıdı! İşte o talep

Dikkat çeken araştırma: Türklerin yüzde 41’i Amerika’nın sözüne güvenmiyor

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.