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MHP'den teşkilatlara Barış Pınarı Harekatı'na destek genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi'nden teşkilatlara gönderilen genelgede, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete destek mesajı dile getirildi - Genelgeden: - "Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız" -"Teşkilatımız mensuplarının ve camiamızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmeyen bölücü terör örgütü PKK-PYD militanları ile bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözeteceklerinden asla şüphemiz yoktur"

BUKET GÜVEN - MHP'den parti teşkilatına gönderilen genelgede, "Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla teşkilatlara, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete destek mesajı dile getirilen bir genelge gönderildi.

"Barış Pınarı Harekatı, gerek bütün vatandaşlarımızın, gerek Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin selamet, huzur ve sükunu, gerekse başta Arap Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşı kardeşlerimizin hürriyet, esenlik ve güvenliğinin temini açısından büyük önem arz etmektedir." ifadeleriyle başlayan genelgede, harekatın Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD ve türevleri olarak faaliyet gösterip emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütünün tasallut ve zulmüne son vermeyi hedeflediği vurgulandı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız.

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki teşkilatımız mensuplarının ve camiamızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmeyen bölücü terör örgütü PKK-PYD militanları ile bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözeteceklerinden asla şüphemiz yoktur. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir. "

Bu arada, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin ve milletvekillerinin de Bahçeli'nin talimatı ile gönderilen genelge konusunda bilgilendirildiği öğrenildi.

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Barış Pınarı Harekatı destek genelgesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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