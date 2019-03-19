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MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yerel seçimler öncesi teşkilatlara gönderilen genelgede, "MHP'ye yönelik provokasyonlara karşı teşkilatlarımız ve mensuplarımızın dikkatli, müteyakkız ve uyanık olması büyük önem arz etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yerel seçimler öncesi teşkilatlara gönderilen genelgede, "MHP'ye yönelik provokasyonlara karşı teşkilatlarımız ve mensuplarımızın dikkatli, müteyakkız ve uyanık olması büyük önem arz etmektedir" denildi.
MHP'li Semih Yalçın, 31 Mart yerel seçimleri öncesi teşkilatlara genelge gönderdi. Yerel seçimlerde emanetin ehline verilmesinin Türkiye'nin geleceği, milletin birlik ve dirliği açısından hayati önem arz ettiğini kaydeden Yalçın, "Yerel yönetimlerde ve yerel meclislerde görev alacak seçilmişlerin, milletin birlik ve bütünlüğünü titizlikle gözeten, Türkiye'nin varlık ve bağımsızlığına namus ve şeref ölçüsünde sadık kimseler olması, Cumhuriyetimizin bekası açısından elzemdir" ifadeleri kullanıldı.
'PKK YANDAŞLARINI DAHİL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR'
Genelgede, Millet İttifakı'nın stratejisini seçim kazanmaktan çok kaybettirmek üzerine kurduğunu dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:
"Bu kirli strateji her ne kadar muhataplarınca inkâr edilse de gizli ortak konumundaki PKK'nın siyasi kanadının sözcüleri vasıtasıyla kamuoyuna deklare edilmiştir. Resmî olmasa da kapalı kapılar ardında kurulan kripto pazarlıklarla terör örgütünün siyasi kanadının desteğini sağlayan zillet ittifakının, belediye meclis üyesi aday listelerine PKK yandaşlarını dahil ettiği ortaya çıkmıştır. HDP sözcülerinin açık seçik beyanlarında; özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin gibi illerde Cumhur İttifakı adaylarının kazanmamasını temin için oyların zillet ittifakına verilmesinin aynı zamanda Kandil'e selam mahiyetinde olacağı belirtilerek, bu partinin seçmen kitlesi üzerinde baskı kurulmaya çalışılmıştır."
'TAHRİK EDİCİ EYLEMLER' UYARISI
MHP'ye yönelik provokasyonlara karşı teşkilatların dikkatli olmasını isteyen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genelgede şu ifadelere yer verdi:
"Bu hakikatler karşısında, 31 Mart'ta emeline nail olamayacağı şimdiden belli olan zillet ittifakının gizli ve açık yandaşlarınca birtakım hırçınlık ve taşkınların sergilenebileceği, tahrik edici eylemlerin sahnelenebileceği değerlendirilmektedir. O sebeple Cumhur İttifakı'nın iki mimarından biri olan MHP'ye yönelik provokasyonlara karşı teşkilatlarımız ve mensuplarımızın dikkatli, müteyakkız ve uyanık olması büyük önem arz etmektedir. Teşkilatlarımızda görev alan fedakâr ve çalışkan dava arkadaşlarımız; kampanya faaliyetlerini hem Ülkücü camiaya yakışır olgunluk içerisinde hem de mensup oldukları necip ve kahraman millete hizmet sunmak üzere kadrolarını seferber etmenin sevinci ve vakur heyecanı içinde sürdürmelidir. Ayrıca; aidiyet hislerini ve mensubiyet şuurunu kaybetmiş kimselerin kışkırtma ve sataşmalarına itibar edilmemeli, bu gibilerin yol açabileceği kargaşa, tefrika ve fitneden uzak durulmalıdır. Kampanyaların demokratik bir ortamda ve barış içinde tamamlanarak 31 Mart günü sakin, huzurlu ve güvenli bir atmosferde sandığa gidilebilmesi için MHP kadrolarının üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine inancımız tamdır."

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