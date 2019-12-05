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MHP'den Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. Yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil, var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadınların karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmasının önemine işaret ederek, "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil, var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 85. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Depboylu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına büyük önem verdiğini vurguladı.

Depboylu, 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasayla kadınların belediye seçimlerine katılma, köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkına kavuştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunların ardından kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanınmış oldu. Türk Kadını gelişmiş kabul edilen bazı ülkelerde yaşayan hemcinslerinin de önüne geçerek seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa'da kadınlar 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kavuştular."

Atatürk'ün kahraman Türk Kadınına layık olduğu değeri verdiğine dikkati çeken Depboylu, "Kadınlarımızın siyasi alanda var olması, karar alma mekanizmaları ve devlet yönetiminde söz sahibi olması devletimizin ve milletimizin gücüne güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Depboylu, bugünün aynı zamanda "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" olarak kutlandığına dikkati çekerek, "Biz kadınlarımızın eşsiz değerleri, yetenekleriyle sadece siyasette değil, var oldukları her alanda alacakları roller ve sorumluluklarla gücümüze güç katacaklarına inanıyoruz. Tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu bu anlamlı günü kutluyor, adlarını bildiğimiz ve bilemediğimiz tarihe iz bırakmış kahraman kadınlarımızı saygıyla anıyor, şehitlik mertebesine yükselmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yıldönümü

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