MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Tüzüğü'ne ilişkin bazı iddiaların "mesnetsiz ve asılsız" olduğunu belirtti.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın bazı ön yargıları yıkması ve Türk siyasetinin dinamiklerini değiştirmesinden sonra, muarız çevreler tarafından hem ittifak hem de MHP aleyhinde algı faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti.

Ancak Cumhur İttifakı'na dönük kötüleme ve karalama çabalarının sonuç vermediğini, aksine milletin ittifaka ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sahip çıktığını ifade eden Yalçın, 24 Haziran'da alınan başarılı neticenin, bu gerçeğin ispatı olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için de gündeme gelmiş olmasından telaşa kapılan çevrelerin bu kez yeni entrikalar peşinde koşmaya başladığına, nevzuhur karalama kampanyaları başlattığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP'nin siyasetteki tutarlı, kararlı, tavizsiz ve net tutumuyla sadece millet menfaatlerini esas alan ilkeli duruşu karşısında surda bir gedik, karıştırılacak bir açık bulamayan çevreler, son günlerde MHP Tüzüğü'nde yer alan bazı maddeler üzerinden partimize saldırı gayretine girmişlerdir. Buna göre, 'MHP üyeleri ve adaylarının bir başka parti lehinde propaganda çalışması yapmasının kesin ihraç sebebi olduğu' öne sürülmüştür. Bu iddialar, kesinlikle mesnetsiz ve asılsızdır."