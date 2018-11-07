MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, karayolları ve demiryollarında yaban hayvanları için ekolojik geçitler oluşturulmasını öngören kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Kalyoncu, beraberindeki bazı MHP milletvekilleriyle parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, doğal alan kullanımının artması ve doğal alanlara ulaşımın daha çok otoyollarla sağlanmasının insanlar ve yaban hayatı için sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Kalyoncu, bu durumun aynı zamanda yaban hayatı açısından habitat parçalanması kaybı başta olmak üzere popülasyonlar arasında gen akışının kesilmesi, yapay bariyerlerin ortaya çıkması, besin kaynakları, saklanma ve yuvalanma alanlarına ulaşım zorluğu, insan-yaban hayvanı çatışması sorunları ile insan-hayvan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara neden olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak otoyollarla ulaşım kolaylaşırken diğer yandan bu yolların çizgisel ve sürekli olmaları nedeniyle doğal yaşam üzerinde kimi yerde aşılması güç bariyerler oluşturduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Otoyol ve hızlı tren hatları, yaban hayatı türlerinin yaşamı için uygun ve elverişli habitat büyüklüğünü azaltıyor. Ayrıca altyapı yüzeyi, oluklar, banketler, çitler ve bentlerin bariyer etkisinden dolayı habitatları erişilmez kılıyor. Bu da popülasyonları izolasyona doğru sürüklemektedir." dedi.