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MHP'den yaban hayvanları için "ekolojik geçit" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu: - "Karayolları ve demiryollarında çeşitli hayvan geçit yolları oluşturulması için kanun teklifi sunduk. Teklifin içinde doğal, ekolojik geçitler öngörüyoruz"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, karayolları ve demiryollarında yaban hayvanları için ekolojik geçitler oluşturulmasını öngören kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Kalyoncu, beraberindeki bazı MHP milletvekilleriyle parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, doğal alan kullanımının artması ve doğal alanlara ulaşımın daha çok otoyollarla sağlanmasının insanlar ve yaban hayatı için sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Kalyoncu, bu durumun aynı zamanda yaban hayatı açısından habitat parçalanması kaybı başta olmak üzere popülasyonlar arasında gen akışının kesilmesi, yapay bariyerlerin ortaya çıkması, besin kaynakları, saklanma ve yuvalanma alanlarına ulaşım zorluğu, insan-yaban hayvanı çatışması sorunları ile insan-hayvan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara neden olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak otoyollarla ulaşım kolaylaşırken diğer yandan bu yolların çizgisel ve sürekli olmaları nedeniyle doğal yaşam üzerinde kimi yerde aşılması güç bariyerler oluşturduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Otoyol ve hızlı tren hatları, yaban hayatı türlerinin yaşamı için uygun ve elverişli habitat büyüklüğünü azaltıyor. Ayrıca altyapı yüzeyi, oluklar, banketler, çitler ve bentlerin bariyer etkisinden dolayı habitatları erişilmez kılıyor. Bu da popülasyonları izolasyona doğru sürüklemektedir." dedi.

Yaban hayatı için önemli geçiş yollarının otoyollarla kesiştiği yerlerde ise trafik araçlarıyla yaban hayvanlarının çarpışma riskinin arttığını, insan-hayvan ölümleri, yaralanmaları ve maddi hasarlar meydana geldiğini dile getiren Kalyoncu, Türkiye'de hayvanların geçiş alanlarında 800-1000 arasında trafik kazası yaşandığını aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017'de 914, 2018'in 9 ayında ise 702 hayvanların da karıştığı trafik kazası yaşandığını belirten Kalyoncu, "Bunun için karayolları ve demiryollarında çeşitli hayvan geçit yolları oluşturulması için kanun teklifi sunduk. Teklifin içinde doğal, ekolojik geçitler öngörüyoruz." diye konuştu.

Kalyoncu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle doğal hayat alanlarının yol işaret ve uyarı levhalarıyla belirginleştirilmesi ve yollarda açılacak geçitler sayesinde habitatların parçanlanmasının amaçlandığını kaydetti.

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