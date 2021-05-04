MHP’den Yeni Anayasa Taslağı

Mevcut anayasada bulunan ilk 5 maddenin önerecekleri taslakta da değişmediğini belirten Bahçeli, ‘‘Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen koruyarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir'' dedi.

Bahçeli, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ‘‘MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmaları bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir'' dedi.

Bahçeli, ‘‘Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa metnimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından diğer partilere sunmak görevimiz olacaktır'' dedi.

Tasarıda Başkanlık sisteminde de bazı değişiklikler kaleme alındığını bildiren Bahçeli, Başkan ve iki başkan yardımcısının seçildiği bir sistemin öngörüldüğünü kaydetti. Bahçeli, ‘‘Yürütme organı Başkan ve idare şeklinde iki başlık altında düzenlenmiş, başkan ile birlikte başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiştir'' diye konuştu.

Bahçeli ayrıca milletvekilliği dokunulmazlıkları ve milletvekilliğinin düşürülme sebeplerine dair belirsizliklerin giderildiğini, TBMM Başkanı’na tarafsız konumuyla siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi eklendiğini kaydetti, Türkiye’nin üniter yapısına uygun olarak kanunilik ilkesinin sağlam bir yapıya kavuşturulduğunu, bu kapsamda il esasının da korunduğunu belirtti.

Erdoğan Mart ayında düzenlenen AK Parti 7. Olağan Milli Kongresi’nde yaptığı açıklamalarda yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiş ve ‘‘Türkiye'nin neredeyse iki asrı bulan anayasa arayışında , milletimizin içine sinen ve dört elle sarılacağı, sahipleneceği bir metne kavuşamadık'' demişti.