MHP’den Yeni Anayasa Taslağı

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 100 maddeden oluşan yeni anayasa taslağı önerisinin hazır olduğunu açıkladı.
Bahçeli, ‘‘Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa metnimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından diğer partilere sunmak görevimiz olacaktır'' dedi.
Bahçeli, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ‘‘MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmaları bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa adıyla yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir'' dedi.
Mevcut anayasada bulunan ilk 5 maddenin önerecekleri taslakta da değişmediğini belirten Bahçeli, ‘‘Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen koruyarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir'' dedi.
Tasarıda Başkanlık sisteminde de bazı değişiklikler kaleme alındığını bildiren Bahçeli, Başkan ve iki başkan yardımcısının seçildiği bir sistemin öngörüldüğünü kaydetti. Bahçeli, ‘‘Yürütme organı Başkan ve idare şeklinde iki başlık altında düzenlenmiş, başkan ile birlikte başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiştir'' diye konuştu.
Bahçeli ayrıca milletvekilliği dokunulmazlıkları ve milletvekilliğinin düşürülme sebeplerine dair belirsizliklerin giderildiğini, TBMM Başkanı’na tarafsız konumuyla siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi eklendiğini kaydetti, Türkiye’nin üniter yapısına uygun olarak kanunilik ilkesinin sağlam bir yapıya kavuşturulduğunu, bu kapsamda il esasının da korunduğunu belirtti.
Erdoğan Mart ayında düzenlenen AK Parti 7. Olağan Milli Kongresi’nde yaptığı açıklamalarda yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiş ve ‘‘Türkiye'nin neredeyse iki asrı bulan anayasa arayışında , milletimizin içine sinen ve dört elle sarılacağı, sahipleneceği bir metne kavuşamadık'' demişti.
Erdoğan, ‘‘Yani bu anayasa tarihi periyodu içinde de artık geçerliliğini kaybetmiştir. Üstelik bu süre zarfında, anayasanın neredeyse değişmeyen maddesi kalmadığı halde, yine de ortaya ülkedeki herkesi kucaklayacak bir metin çıkmadı. Esasen dünyaya baktığımızda da anayasaların daha sık değiştiğini görüyoruz. Anayasaları uzun yılllar değişmeyen ülkeler ise bu istikrarı, nispeten soyut ve sade metinlere sahip olmalarına borçludur. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasayı özellikle tartışması hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz bir gereğidir. Nitekim yeni ve sivil anayasa tekifimiz, fikri temeli olmadığı için dikkate almayı gerektirmeyen kimi sığ itirazlar dışında her kesimde olumlu yankı bulmuştur'' diye konuşmuştu.
2017 yılında yapılan referandumda anayasanın 18’inci maddesi üzerinde değişiklik yapılması kabul edilmişti. Bu değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasını, meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısında değişiklikler yapılmasını içeriyordu.