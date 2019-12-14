MHP'den yeni siyasi oluşumlara ilişkin açıklama

"Ancak gerek koalisyon ortaklarının oyuna getirilmesi ve gerekse küresel aktörlerin taşeronu olan Kemal Derviş'in birinci ortak DSP'yi bölüp yeni bir parti kurmak için içerideki kifayetsiz muhterisleri tahrik etmesi sonucu, hükümete güven sarsılmış, koalisyon daha fazla yürüyememiştir. 57. hükümet Türkiye'nin istikrarına göz dikenler tarafından parçalandı ve alınan ekonomik tedbirlerin meyvesi toplanamadan da iktidardan indi."

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, dün bir televizyon kanalında gazete manşetleri değerlendirilirken, bir gazetede yer alan "Aynı senaryo aynı oyun" manşetinin masaya yatırıldığını, konu 57. hükümet döneminde olup bitenlere geldiğinde programdaki bir gazetecinin, MHP hakkında içinde birikenleri ortaya döktüğünü belirtti.

MHP'nin 2007'den beri Cumhurbaşkanlığı seçimi ve başörtüsü krizi gibi meselelerin çözümünde hep yapıcı ve eksikleri tamamlayıcı rol üstlendiğine işaret eden Yalçın, Türkiye'ye dönük iç ve dış tehditler karşısında milli bilinç ile direncin kökleşip yerleşmesi için üstün gayret gösterdiğini kaydetti.

Yalçın, 15 Temmuz ihanet kalkışması sırasında ve sonrasında da milletin gösterdiği destansı varlık ve bütünlük refleksinin temelinde, MHP'nin hem fikriyatının hem de siyasi duruşunun harcının inkar edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Bugün Türk siyasi hayatında uluslararası dolar baronları tarafından, küresel sermayenin yakın mazideki mutemet adamı Kemal Derviş'in birbirinden kötü, üçüncü, hatta beşinci sınıf kopyaları ve versiyonları birer birer sahaya sürülmeye başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dünyanın jandarmalığından bir türlü vazgeçmediğini, Orta Doğu'da, İngiltere'den devraldığı emperyalist misyonu sürdürme çabası içinde olduğunu ve bölgenin bu en önemli ülkesini avucunda tutmak için 2009'dan itibaren Türkiye'de iç siyasete yön verme çabalarını hızlandırdığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti: