MHP’den YSK’nın İstanbul kararına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul’da seçimin iptal edilerek yenilenmesi kararına ilişkin, “Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yaptığı yazılı açıklama ile YSK’nın İstanbul kararını değerlendirdi. Kalaycı, MHP Başkanlık Divanı’nın bu akşam saat 20.45’de yaptığı toplantıda YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdiğini belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir. YSK’nın seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, mazbata tartışması da ortadan kalkacaktır. Seçimin yenilenmesi kararı ve mazbatanın geri alınması ile birlikte belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir. YSK kararına toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı’nın başarısı için tüm teşkilat birimleri ile her türlü gayretin içerisinde olacaktır. 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

