HABER
  4. MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

KONYA'da MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)(DHA)- KONYA'da MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Akça, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde, Kılıçdağoğlu'na 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç ve suçluyu övme', 'Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değindi. Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamalarının ardından MHP Akşehir İlçe Başkanı Avukat Salih Akça, Kılıçdaroğlu hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Akça, suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 3 Nisan 2017 tarihinde ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalarında, "'ByLock'çu vekiller açıklansın. Ak Parti'de 120 ila 180 arasında ByLock kullanan milletvekili var. Saat 20.00'de darbe mi olurdu ? ByLock'çu milletvekillerinin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor" dediğini anlattı.
Ayrıca CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, "YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum" ve "Piknik yapan teröristleri vuruyorsunuz" şeklinde beyanatları bulunduğunu belirtip, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç ve suçluyu övme', 'Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.

FOTOĞRAFLI

MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı dahaBomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Rahşan Ecevit' mesajı!CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Rahşan Ecevit' mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ne zaman, nerede? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Rahşan Ecevit' mesajı!

Satışları yüzde 80 arttı! Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! uyku odaları hizmete girdi (Uyku odalarının saati ne kadar?)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizden kadın cesedi çıkartıldı

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti!

İSTOÇ esnafı hırsızlardan bıktı

Bıktılar! 10 kere gelip 250 bin lira aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.