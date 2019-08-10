MHP'li Akçay: Bakanlık gibi bir beklentimiz yok

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MHP Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir gazetecinin bayram sonrası kabine değişikliği olacağı ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine, "Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" dedi. MHP Manisa İl Teşkilatı'nca arife günü parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı AK Parti'li Dr. Mehmet Çerçi, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türk Sağlık- Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP'li ilçe başkanları, büyükşehir daire başkanları, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da bir ilki gerçekleştirerek bayramlaşma programını arefe günü yapan MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'a teşekkür edip, belediye olarak Manisalılar'a en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

'HEDEFLERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KISMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR' MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında bir yılını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bir seneyi geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirmede bulunarak konuşmasına başlayan Akçay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle murat edilen hedeflerin çok önemli bir kısmı gerçekleşmiştir. Nedir onlar? Birinci ilke yönetimde istikrar, temsilde adalet. Türkiye bir takım gerek yürütmedeki çok başlılıktan gerekse de sürekli hükümet tartışmalarından kurtulmuştur. Bu referandum 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletimiz tarafından bu doğrultuda teyit edilmiş, tescil edilmiş ve mühür vurulmuştu. İkinci önemli konu temsilde adalet. Bu kamuoyunun dikkatinden kaçan bir husus. Dikkat ederseniz şu an TBMM'de 9 siyasi parti bulunmakta ve 5 siyasi parti grubu bulunmaktadır. Hiçbir parti kendi başına kanun çıkarma imkanına sahip değildir. Bu ne demektir. Bu demokrasinin hedeflerinin gerçekleşmesi demektir Yönetim, yürütme erki, yasama erkiyle uzlaşma zorunda, yasama da bir kanun çıkarırken kendi içinde uzlaşma aramak zorunda. Bu da, demokrasinin iki temel şartını çok büyük bir oranda gerçekleştirdiğini gösterir. 'Yok, tek adam rejimi gelmiş', 'Yok diktatörlük gelmiş', bunların hiçbiri doğru değildir. Türkiye çok daha ileri bir demokratik merhaleyi gerçekleştirmiştir" dedi.

'KANUNLAR UZLAŞMAYLA ÇIKMAKTADIR' Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işletilmesi sürecinde olunduğunu vurgulayan Akçay, "Yaptığımız da budur. 1 yıllık performansına baktığımızda uygulamaya ilişkin kurum ve kuralların yerleşmesine yönelik çalışmalarımız da devam edecektir. Artık TBMM'de CHP'nin ve bir takım diğer partilerin iddialarının aksine kanunlar uzlaşmayla çıkmaktadır. Tartışarak, gerçek bir demokratik uzlaşma tesis edilmiştir. Bu Türkiye bakımından çok önemli bir kazançtır. Aynı zamanda Türkiye'yi de dışarıya karşı çok güçlü bir hale getirmektedir. Biz hem yönetimde istikrar, temsilde adalet derken aynı zamanda güçlü hükümet, güçlü yürütme ilkesi de büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, tehdit ve tehlikeler de bu yönetim gücüyle birlikte daha etkin bir şekilde karşılanmaktadır. Bu ekonomide de böyledir, diğer dış alanlarda da, askeri alanlarda da böyledir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini de yüzde 70'lerden yüzde 100'lere çıkarmak suretiyle sadece bölgemizde değil dünyada büyük bir süper güç olma ilkesine adım adım yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de nihai amacı budur. 2023'te lider ülke Türkiye, 2053'te de süper güç Türkiye hedefidir" diye konuştu.