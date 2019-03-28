MHP'li Akçay: Geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "Biz, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, MHP ve AK Parti ilçe başkanlıkları ile MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u ziyaret etti. Akçay, MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimin diğer mahalli idareler seçimlerinden farklı bir tarafı olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimler siyasi partilerin oluşturduğu ittifaklar ile gerçekleşecektir. Biz de MHP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceğiz. Cumhur İttifakı sadece seçim ittifakı anlamına gelmiyor. Cumhur İttifakı'nın seçimin çok ötesinde, çok daha derin, uzun, yüksek hedefleri amaçlayan kuruluş amacı vardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu oluşumdan hiçbir siyasi çıkar beklememektedir. İki güzide partinin 'önce ülke ve milletim' dediği bir Cumhur ittifakı söz konusu" dedi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Akçay, "Liderler ülkelerin kaderini temsil ederler. Bugün ülkenin kaderini iki lider temsil etmektedir. Şu an dünyada, 1'inci ve 2'inci dünya savaşlarının belirsiz ortamları yaşanmaktadır. Türkiye olarak yaşadığımız bölgede bu iki savaşın sancılarını yaşıyoruz. Bu durum karşısında Türkiye'nin geleceği ve istikbali bakımından güçlenerek, birlik olarak tehdit ve tehlikeleri hep birlikte, millet olarak Türkiye'yi güçlendirerek, büyük hedeflere ulaşmak arzu ve isteği içerisindeyiz. Biz 'Beka' derken, bekayı tercih ederken, bazıları CHP'nin öncülük yaptığı, bizim de 'Zillet İttifakı' dediğimiz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu ittifak, ne hazindir ki, ülke bekasını tamamen hiçe sayarak çok yanlış bir duruş sergilemekteler. Bunların tutum ve davranışlarından görüyoruz ki, Türkiye'nin istiklali, istikbali için değil daha çok ABD'nin oluşturduğu bölgemizle ilgili stratejiler doğrultusunda hareket etmekteler" diye konuştu.

'ZİLLET İTTİFAKI 'YA DOMATES YA PATLICAN' DİYOR'

Akçay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili olarak da "Sen kimsin ki, hangi hukukla kimin toprağını, kime vereceğine karar verebiliyorsun? Bu bölgemize fitne sokmanın ayrı bir adımıdır. Geçtiğimiz ağustos ayında açıkça belirterek Türkiye ekonomisini, ABD'nin istekleri doğrultusunda tehdit edecek açıklamalar yaptılar. ABD Başkanı ve sözcüleri açık açık itiraf ediyorlar; 23 bin TIR mühimatı Suriyenin kuzeyindeki PKK ve PYD terör örgütlerine verdiklerini. Orada teröristleri eğitip, ordu oluşturmaktadırlar. Bizim, 'terör koridoru' dediğimiz Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye güneyinden çevrelenmek istenmektedir. Amaçları ileride Türkiye'ye saldırmaktır. Bölüp, parçalamak için gayret sarf etmektelerdir. Bu kadar tehdit varken acaba bu Kılıçdaroğlu'nu uyandırmak için daha nasıl bir tehdit olsun? Cumhur İttifakı 'Ya istiklal ya ölüm' derken, Zillet ittifakı, 'Ya domates ya patlıcan' diyor. Aradaki fark budur" dedi.

Akçay, şöyle devam etti:

"Biz 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğerleri kör siyasetçidir. İktidar düşsün de ne olursa olsun düşüncesindeler. Kıbrıs'ta ve Akdeniz'de olanlar hiç mi sizlere sinyal vermiyor? Mısır'da daha başka ülkelerde yapılanları unuttunuz mu? 'Beka sorunu yoktur PKK bize saldırmaz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? 'Türkiye'de beka sorunu varsa 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarıdır' diyorlar. Bu söz bile düşmanın kılıcını sallamaktır. Ülkeyi yönetmenin sorumluluğu başkadır. Düşman, düşmanlığını yaparken görmezseniz, sizin iyi niyetinizden şüphe ederiz. Trump'ın söylediği sözlere karşı iki çift laf etmediniz."

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