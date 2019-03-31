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MHP'li Akçay oyunu Manisa'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Manisa'da kullandı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Manisa'da kullandı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün Ortaokulu'nda, 1445 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akçay, oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erkan Akçay, "Diğer seçimlere nazaran katılımın da yüksek olacağı kanaatindeyiz. Diğer dünya ülkeleriyle de mukayese ettiğimizde katılımın yüksek olacağını düşünüyoruz. Manisa dışında çeşitli illeri de ziyaret etmiştim. Orada da bu seçimlere yoğun ilginin olduğunu gördük. Dün Bingöl ve Elazığ'ı ziyaret etmiştik. Oralarda da seçim kampanyaları son derece coşkulu, heyecanlı ve yüksek katılımlı bir şekilde yürütülmüştü. Daha önce Manisa'nın komşu illeri Uşak ve Balıkesir'e de gitmiştik. Katılımın Manisa'da da yüksek olacağını tahmin ediyorum" dedi.

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