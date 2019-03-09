MHP'li Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin il yönetimiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sonuçlarına sadece ülke içinde değil dışarıdan da ilgi olduğunu belirten Akçay, "Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaş değil, onlardan daha evvel seçim sonuçlarını en çok ABD Başkanı Trump merak ediyor. Acaba Türkiye'de çıkan sonuçlar nasıl bir neticeye varacak? Bu sonuçları, Avrupa ülkeleri merak ediyor. PKK'sı, FETÖ'sü, diğer terör örgütleri dört gözle bekliyor sonuçları" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından 3 Şubat'ta göreve getirilen MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ile yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Şehzadeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MHP İl yöneticileri de katıldı. Kahvaltı sonrasında ilk olarak İl Başkanı Baysal, teşkilatlarla birlikte Cumhur İttifakı ruhuyla seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden kısa bir konuşma yaptı.