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MHP'li Aksu: Cumhur İttifakı Türkiye'yi istikbale taşıma teminatıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi istikbale taşıma teminatı olduğunu söyledi.

MHP'li Aksu: Cumhur İttifakı Türkiye'yi istikbale taşıma teminatıdır

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi istikbale taşıma teminatı olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Gümüşhane'de partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Aksu, burada teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Aksu, "Kendi adaylarımızla gittiğimiz seçimlerde de Cumhur İttifakı ruhuna saygılı davranacağız. Cumhur İttifakı ruhundan asla ayrılmayacağız. Çünkü sadece seçim nedeniyle yapılmış bir ittifak değildir, bu daha sonrasında da devam edecek. Türkiye'yi istiklal içinde kudretli bir güç haline getirme mücadelesidir. Bu mücadeleyi verenlerle, onun karşısında olan Türkiye'nin hasmı çevrelerin taşeronluğunu yapanların mücadelesidir. Dolayısıyla bir tarafta Cumhur İttifakı bir tarafta da zillet ittifakı vardır. Bu anlayışla seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bu süreci hayırlısıyla atlatacağız" diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi istikbale taşıma teminatı olduğunu söyleyen Aksu, "Cumhur İttifakı ruhuyla önümüzdeki seçimleri gerçekleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi 30 büyükşehirde ve bunun dışında bazı il ve ilçelerde Cumhur İttifakı birlikteliğiyle ortak aday çıkartmak suretiyle bu seçimlere gireceğiz. Türkiye'nin bu seçimi ve MHP olarak bizim Cumhur İttifakı olarak da bir zaferle taçlandırmamız gerekiyor. İnanıyorum ki aziz Türk milleti bu anlayışta, bu irfanda ve bu izandadır, Cumhur İttifakı'na, MHP'ye güç verecektir" dedi.

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