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MHP’li Arkaz: “Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kilidi açılmıştır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci ve Büyük Taarruz’un 97’nci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.Yayımladığı mesajda “Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, 26 Ağustos 1922’de ise vatanımıza kast edenler yine Malazgirt ruhu ile yok edilmiştir” ifadelerine yer veren Arkaz, “Zaferlerle dolu Türk tarihimizin kutlu mücadeleleri olan Malazgirt Zaferimizi ve BüyükTaarruz’un ilk adımını en kalbi duygularımla kutluyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci ve Büyük Taarruz’un 97’nci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
Yayımladığı mesajda “Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, 26 Ağustos 1922’de ise vatanımıza kast edenler yine Malazgirt ruhu ile yok edilmiştir” ifadelerine yer veren Arkaz, “Zaferlerle dolu Türk tarihimizin kutlu mücadeleleri olan Malazgirt Zaferimizi ve Büyük
Taarruz’un ilk adımını en kalbi duygularımla kutluyorum. Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı ve Anadolu’yu Yunan işgallerinden kurtaran 26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruzu’nun (Başkomutanlık Meydan Muharebesi) 97. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanacak” dedi.
Selçuklu Sultanı Alparslan’dan genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferine kadar yüzyıllarca devam eden vatan mücadelesine dikkat çeken MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, şunları kaydetti:
“Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamıştır. Vatan, coğrafyanın ruhuyla milletin ruhunun bütünleştiği kutsal bir yerdir. Malazgirt Zaferi ile birlikte yaklaşık bin senedir vatan toprağı olan ve olmaya da devam edecek olan Anadolu’nun kilidi açılmıştır. Bu zaferle birlikte Anadolu toprakları için yeni bir devir başlamıştır. Önce Anadolu Selçukluları, sonra Osmanlılar ile zulmün yerini adalet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi almaya başlamış, Anadolu’da yeni bir medeniyetin ışıkları yükselmiştir. Milletimizin bin yıldır sahip olduğu Malazgirt ruhu temelinde adaletli bir yönetim kurma iradesi vardır. Anadolu toprağını ebedi vatan kılma arzusu vardır. Sevgi ve kardeşliğe dayalı yüksek bir medeniyet inşa etme ülküsü vardır. Anadolu’nun kapısını Türk milletine açan, ‘Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır’ diyen Sultan Alparslan’ı, onun yiğit kumandan ve askerlerini, bu toprakların ebedi yurt olduğunu ilan eden ve ‘Ben, size taarruz emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını hayırla yad ediyorum. Anadolu coğrafyasının kıyamete kadar vatan olarak kalması uğrunda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.”

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