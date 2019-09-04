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MHP’li Arkaz’dan Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Türk tarihine damgasını vuran, hoşgörü ve kardeşlik şehri Sivas’ta gerçekleşen Sivas Kongresi’nin 100.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Türk tarihine damgasını vuran, hoşgörü ve kardeşlik şehri Sivas’ta gerçekleşen Sivas Kongresi’nin 100. yılını kutluyorum” dedi.
MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında memleketi Sivas’ın tarihi önemine vurgu yapan Arkaz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan yola çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin en önemli temel taşlarından olan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi, yeni Türk devletinin kuruluşunda büyük öneme sahiptir. Erzurum Kongresi’nde vatanın bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlığıyla ilgili alınan kararlar Sivas Kongresi’nde de aynen kabul edilmiştir. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz ilkesi prensip haline getirilmiştir. ‘Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir’ denilmiş, manda ve himaye kesin bir dille reddedilmiştir. Kuvay-i Milliye ruhu ve milli irade ölümsüz kılınmıştır. Milli iradeyi ülke geneline yaymak esas alınmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri birleştirilmiştir. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehir olan memleketim Sivas’la ve hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Atatürk, Milli Mücadele döneminde bu şehirde kongre düzenleyerek tüm ülkeye sirayet etmek istemiştir. Bu şehre ve bu şehrin insanına inanmış, güvenmiştir” dedi.
Sivas Kongresi’nde tıp öğrencilerini temsil etmek için söz alan Tıbbiyeli Hikmet’in söylemlerinden Atatürk’ün çok etkilendiğini belirten Arkaz, Atatürk’ün Hikmet’e, “Evlat müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak da mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez; ya istiklal ya ölüm” dediğini ifade etti. Atatürk’ün bu sözlerinin tam bağımsızlığın kararlılığını ortaya koyan bir ifade olduğunu vurgulayan Arkaz, “Bu parola Sivas’ta söylenmiştir. Atatürk’ün Ankara dışında en çok kaldığı il Sivas’tır. Bu da Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Türk tarihine damgasını vuran, hoşgörü ve kardeşlik şehri Sivas’ta gerçekleşen Sivas Kongresi’nin 100. yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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