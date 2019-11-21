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MHP'li Arzu Erdem: "Engelli parklarını kullanan diğer sürücülere caydırıcı ceza verilsin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

MHP'li Arzu Erdem: "Engelli parklarını kullanan diğer sürücülere caydırıcı ceza verilsin"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, otoparklarda engelli vatandaşlara ayrılan park yerlerinin "engelsiz kişiler" tarafından kullanılmasının önüne geçmek için cezaların caydırıcı hale getirilmesini istedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşlar için "engelli aylığı, engellilik indirimi, mesleki eğitim programları, istihdam belgesi indirimi, engelli park yeri kullanım kartları, ulaşım indirimi hakkı" gibi birçok düzenlemesinin bulunduğunu, bunların engelli vatandaşlar tarafından da oldukça olumlu karşılandığını belirtti.

Engelli vatandaşların bazı mağduriyetlerinin ise devam ettiğini dile getiren Erdem, bu sorunların çözümü için elden gelenin daha fazlasını yapmak gerektiğini söyledi.

Erdem, otoparklarda engelli vatandaşlara ayrılan park yerlerinin "engelsiz kişiler" tarafından kullanıldığına dikkati çekerek, "Engelli parklarını kullanan diğer sürücülere caydırıcı ceza verilsin." dedi. Bu konuda bakanlıktan talepleri bulunduğunu ifade eden Erdem, engelli park yerleri için yeniden düzenleme yapılmasının faydalı olacağını vurguladı.

Ücretsiz nakil kartı ve beyaz kartın birleştirilip tek kart olarak ülke genelinde kullanılabilmesi yönünde engelli vatandaşların talebinin bulunduğunu da aktaran Erdem, "Söz konusu çalışma, engelli kardeşlerimizin hizmetlerden daha faydalı sağlanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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