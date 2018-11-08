HABER

MHP'li Arzu Erdem, organlarını bağışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

MHP Milletvekili Arzu Erdem, organlarını bağışlayacağını açıkladı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağışı Haftası olduğunu; organ bağışının hayat kurtarmak anlamına geldiğini belirterek, "Bir gün herkesin başına bu durum gelebilir.

MHP Milletvekili Arzu Erdem, organlarını bağışlayacağını açıkladı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağışı Haftası olduğunu; organ bağışının hayat kurtarmak anlamına geldiğini belirterek, "Bir gün herkesin başına bu durum gelebilir. Organ bağışı son derece önemli. MHP olarak bu konuyla ilgili büyük bir hassasiyet taşıyoruz. Herkesin organlarını bağışlaması gerekiyor. Kadınlar bu konuda başı çekiyor. Ben de bu hafta organlarımı bağışlayacağım. Bağış yaparken özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları, gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları ve koruculara ihtiyaç halinde öncelik verilmesi gerekiyor. Gazi ve gazi yakınları ile şehit ailelerine bazı hakların verilmesi noktasında kanun tekliflerimiz bulunuyor. Gazilerimiz ve yakınları ile şehit ailelerinin haklarını korumalıyız. Onlar için yapılacak her şey helaldir ve fazla değildir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Arzu Erdem'in açıklaması

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

PARTNERDizi bitti aşk başladıDizi bitti aşk başladı
Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı projeTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı proje
“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.