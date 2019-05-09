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MHP’li Ataman: “CHP, atı arabanın ardına koşmaktadır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Usulsüzlük yok’ diyemeyenler ‘hak, hukuk, adalet’ sözlerinin arkasına sığınarak ‘haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği’ meşrulaştırmaya çalışmaktadır” dedi.MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı sonrasında CHP’lilerin tepkilerine dikkat çekti.YSK’nın verdiği kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Büyükataman, “YSK’nın oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi konusundaki kararını vermiştir.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Usulsüzlük yok’ diyemeyenler ‘hak, hukuk, adalet’ sözlerinin arkasına sığınarak ‘haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği’ meşrulaştırmaya çalışmaktadır” dedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı sonrasında CHP’lilerin tepkilerine dikkat çekti.
YSK’nın verdiği kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Büyükataman, “YSK’nın oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi konusundaki kararını vermiştir. Bize göre usulsüzlükler bu kadar açıkken, sürecin bu kadar uzamasına gerek yokken Milliyetçi Hareket camiası olarak konuya dair görüşlerimizi usulünce paylaştık; YSK’nın vereceği karara olan saygımızı ve yüksek yargının söyleyeceği son sözü herkesin kabul etmesi gerektiğini ifade ettik” ifadelerini kullandı.
Seçmenin iradesine yapılan operasyon bu kadar açıkken diyerek CHP’nin tek savunmasının ‘Bu usulsüzlükleri biz mi yaptık?’ sorusuna tepki gösteren Büyükataman, “‘Usulsüzlük yok’ diyemeyenler ‘hak, hukuk, adalet’ sözlerinin arkasına sığınarak ‘haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği’ meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Genel Başkanımızın ifadesiyle CHP, atı arabanın ardına koşmaktadır” şeklinde konuştu.
MHP Genel Sekreteri Ataman’ın açıklamaları şu şekilde devam etti:
“Hedef şaşırtmak isteyenlerin yedek kuvvet olarak Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ı devreye sokması kendileri adına büyük bir hezeyandır. 367 rezaletiyle Türkiye’yi oyalayan, seçime sebebiyet veren hatta Sayın Genel Başkanımız kilidi çözmeseydi yeniden seçime gitmeye hazır olduklarını beyan edenler, dün engelledikleriyle bugün kol koladır. ‘Prenses’in Gül’ü hem korkaktır hem de şansını yeniden denemekten vazgeçmemektedir. Sinsice tezgâhlar kurma peşinde koşmaktadır. Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran’ı fırsat bilmektedir.”

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