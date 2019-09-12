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MHP'li Ataman'dan, '12 Eylül darbesi' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "'12 Eylül'ü unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun' dediğimizde bunu bir laf-ı güzaf zannedenler, kararlılığımızı 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde gördüler.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "'12 Eylül'ü unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun' dediğimizde bunu bir laf-ı güzaf zannedenler, kararlılığımızı 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde gördüler. Türk Milliyetçilerini hedef alan her hareketin gerisinde Türk milletini dize getirme gayretleri yatmaktadır" dedi.
MHP'li İsmet Büyükataman, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, MHP'nin siyasetin temeline, 'demokrasi ile milliyetçilik ikiz kardeştir' felsefesini koyduğunu, 50 yıldır demokrasinin sürdürülebilir ve güvenilir olması için bedeller ödediğini bildirdi. Milliyetçi- Ülkücü Hareketin, vatandaşın sandığa yansıyan hür iradesinin dışında başka bir iradeye boyun eğmediğini kaydeden Büyükataman, "Milliyetçi Hareket, siyasete dışarıdan birileri tarafından şekil verilmek istendiğini gördüğü an, devreye girmiş, sandığın yeniden kurulması da olmak üzere memleket adına tüm demokratik çareleri değerlendirmiştir. Bu sayededir ki toplumsal kutuplaşma, çatışmanın önüne geçilmiş, tarihimizde kara birer leke olarak geçebilecek pek çok hadisenin önü alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Büyükataman, 12 Eylül darbesinde dönemin MHP lideri Alparslan Türkeş olmak üzere yüzlerce ülkücünün yargılandığını, yapılan sözde yargılama sonucunda Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu, Halil Esendağ, Selçuk Duracık'ın idam edildiğini kaydetti.
'15 TEMMUZ'DA BU SEFER KAYBETTİ'
Büyükataman, Milliyetçi- Ülkücü Hareketin, devleti ele geçirenlerin kurduğu göstermelik cunta mahkemelerinde İstiklâl Marşı'nı haykırarak milletin istiklâline sahip çıktığını belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"12 Eylül'ü unutmayacağız, unutursak kanımız kurusun' dediğimizde bunu bir laf-ı güzaf zannedenler, kararlılığımızı 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde gördüler. Türk Milliyetçilerini hedef alan her hareketin gerisinde Türk milletini dize getirme gayretleri yatmaktadır. 12 Eylül öncesindeki haklı mücadelemizin meyvelerini candan aziz bildiğimiz Türk milletinin toplamasına müsaade etmeyip, 'bizim çocuklar kazandı' diyerek geleceğimizi çalanların gayrimeşru çocukları 15 Temmuz'da bu sefer kaybetti. Türkiye artık, 'nereden bir saldırı', 'Türk milletini dize getirmek isteyen bir kalkışma gelecek' diye beklemek yerine millî ülküleri ışığında büyük, güçlü Türkiye'yi kurma yolunda önemli adımlar atmaktadır."

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