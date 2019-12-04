MHP'li Aycan: "Cumhurbaşkanının vetosundan memnun oldum"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallerin bacalarına filtre taktırma zorunluluğunun ertelenmesini içeren yasayı iade etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sanayi kuruluşları ve termik santraller, bacalarını, filtrelerini ıslah etmeden çalışmamalı" dedi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına, zeytinciliğin gelişmesi ve teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi verdiğini söyledi.

Zeytinciliğin çok önemli bir alan olduğunu ancak Türkiye'de yeteri kadar güçlülük kazanmadığını belirten Aycan, Türkiye'nin zeytincilikte dünyada 4'üncü sırada bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2017 yılında 177 milyon olan zeytin ağacı sayısının daha da arttığını anlatan Aycan, teklifle, zeytin ağaçları ve zeytinlik alanları tespit, takip ve koruma görevinin Tarım ve Orman Bakanlığına verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Teşvikten yararlanmak için 500 ağaç şartının 300 ağaca indirilmesini istediklerini vurgulayan Aycan, zeytinliğe bakmayanlara, zeytinlikleri ihmal edenlere asgari ücretin yirmide biri, kesilen ve sökülen zeytin ağacı için asgari ücretin onda biri ceza öngördüklerini ifade etti.