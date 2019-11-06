HABER

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 23:41 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye’nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum" dedi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Aycan, ithal edilen plastik atıkların plastik üretim firesi veya toplanmış plastik malzeme olduğunu, bunların işlenerek ham madde haline getirildiğini söyleyerek, Türkiye’de yaklaşık 10 firmanın atık plastik ithal ettiğini ve plastiklerin eskidikçe kırılganlaştığını ifade etti. Aycan, “En fazla plastik atık ithal eden ülke olan Çin. Son dönemde plastik atık alımını durdurdu. Çin’in dışında Malezya ve başka ülkeler de plastik atık alımını durdurdu fakat Türkiye plastik atık alımıyla ilgili bir kısıtlama yapmadığı için plastik atık ithalinde artış oldu. Ayda 42 bin ton plastik atık alınıyor. Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını almaktadır. Bunu yanlış, tehlikeli buluyorum ve Türkiye’nin plastik atık alımını durdurmasını istiyorum" dedi.
Türkiye’nin çöp toplamada başarısız bir ülke olduğunu belirten Aycan, "Bilinçsiz davranışlarla çevreyi kirleten bir ülkeyiz. Çöplerimizin yalnızca yüzde 10’unu geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu nedenle daha çok çöp toplama ve ayrıştırma tesisine ihtiyacımız var fakat plastik atık ithalatı, Türkiye’de var olan atık toplama işi yapanlara da zarar vermiş, atık toplamaya sekte vurmuştur. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü yaptığı ’sıfır atık’ projesi de bundan zarar görmektedir” ifadelerini kullandı.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
'Bunun adı vatana ihanettir!''Bunun adı vatana ihanettir!'
İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Bunun adı vatana ihanettir!'

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'nin operasyonu öncesi Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

TBMM'de MHP'li Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a FETÖ tepkisi!

TBMM'de Bülent Arınç gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.