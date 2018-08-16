HABER

MHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de çocuğuna aşı yapılmasını reddeden ailelerin sayısının giderek artması nedeniyle MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşının zorunlu hale getirilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

MHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE'de çocuğuna aşı yapılmasını reddeden ailelerin sayısının giderek artması nedeniyle MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşının zorunlu hale getirilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Teklifin yasalaşması halinde, çocuklara aşı yaptırmayan ya da yapılmasını engelleyenler, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'Aşıda domuz ürünü var', 'İçindeki alüminyumun Alzheimer hastalığına neden oluyor' gibi nedenlerle çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin sayısı 2018 yılında 23 bini buldu. Gerek bakanlık gerekse uzmanlar tarafından ailelerin bu tutumunun sürmesi durumunda çocuk grubunda aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölümlerin artabileceğine dikkat çekilirken, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bunun önüne geçilebilmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Aycan, kanun teklifinin gerekçesinde aşının, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde etkili, ucuz ve kalıcı yöntem olduğunu belirterek, tüm ülkelerin özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirmeye devam ettiğini kaydetti.
'SALGINLAR ÇIKABİLİR'
Ülkede aşı karşıtlığının arttığı, konunun taşındığı Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aşı yaptırılması konusunda yasal düzenleme yapılmasına karar verdiği ve aşı yaptırma zorunluluğunun yasal olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilen kanunun teklifinde şöyle denildi:
"Bulaşıcı hastalık toplumsal bir sorundur. Bulaşıcı hastalıklar herkese bulaşabilir ve topluma yayılabilir. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklara bireysel olarak bakılmamalıdır. Bir kişinin aşı yaptırmaması sadece kendisini ilgilendirmez ve riske atmaz, tüm toplumu ilgilendirir ve herkesi riske sokar. Aşı yaptırmayanlar arttığında toplumda salgınlar çıkabilir. 'Genişletilmiş Bağışıklama Programı'ndaki aşıların veya salgın sırasında topluma yönelik aşı uygulamasındaki amaç, toplumda risk grubundaki kişileri hastalığa karşı dirençli hale getirmektir. Bu uygulamalar sırasında risk grubundaki tüm kişilerin aşılanması enfeksiyon etkeninin dolaşımının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Hedef, bir kişimin bile aşısız kalmamasıdır."
2 YIL HAPİS
MHP'li Aycan'ın kanun teklifinin yasalaşması durumunda, 'Genişletilmiş Bağışıklama Programı'ndaki aşıların çocuklara ve yetişkinlere yapılmasına karşı çıkan, yaptırmayan, engelleyen kişi ve ebeveynler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak; olayın tekrarlanması durumunda ise bu ceza, yüzde 50 artırılarak, 3 yıla çıkarılabilecek.

​FOTOĞRAFLI

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğrafSelahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladıABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.